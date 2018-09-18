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18сентября
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сегодня, 10:36 0

В Приамурье будут судить группу организаторов подставных ДТП

В Приамурье будут судить группу организаторов подставных ДТП
Фото: avtozakony.ru

В Благовещенске в суд передано уголовное дело в отношении 10 местных жителей. Они обвиняются в совершении 18 эпизодов мошенничества в сфере автострахования.

Как установило следствие, с декабря 2016 года по июль 2017 года один из жителей Благовещенска, мужчина 1985 года рождения, решил подзаработать. Для этого он выбрал нечестный способ. Вместе со своими знакомыми мужчина инсценировал 15 ДТП и 3 покушения на ДТП.

После того как сотрудники ГИБДД оформляли дорожно-транспортное происшествие, злоумышленники через представителей по доверенности предоставили заявления о страховых выплатах по страховым случаям в две страховые компании. В результате им незаконно выплатили страховку на общую сумму более 3 миллионов рублей.

За совершение указанных преступлений суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Материалы уголовного дела направлены в Благовещенский городской суд. Расследованием дела занимался следственный отдел полиции областного центра.

Как отмечает прокуратура Амурской области, в текущем году в судах Амурской области рассмотрены четыре уголовных дела о преступлениях в сфере автострахования в отношении пяти граждан. Расследование уголовных дел о преступлениях по факту мошенничества в сфере автострахования (ОСАГО) находится на контроле прокуратуры Амурской области.

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#закон #происшествия #суды


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