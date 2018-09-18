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18сентября
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сегодня, 10:02 0

На реконструкцию участка трассы в Приамурье выделили почти 5 миллиардов рублей

На реконструкцию участка трассы в Приамурье выделили почти 5 миллиардов рублей
Фото: drive2.ru

ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в дальневосточном регионе России федерального дорожного агентства» объявило конкурс, касающийся реконструкции дороги в Приамурье. Речь об участке федеральной трассы М-56 «Лена» Невер – Якутск.

Как пишет «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на сайт госзакупок, данный конкурс предполагает ограниченное участие. Начальная и максимальная цена контракта составляет 4 миллиарда 840,2 миллиона рублей.

Реконструкция автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска, 165-172 километры, предполагает расширение путепровода через железную дорогу в районе 169-го километра, реконструкцию моста через реку Тынду между 169 и 170 километрами (пропускная способность – 1 тысяча машин в сутки, соединяет две части города). Также реконструкция предусматривает работы на переездах и участках сопряжения, автобусных остановках, строительство четырех светофоров (в черте Тынды) и другие виды работ.

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#транспорт #финансы


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