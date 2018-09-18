Бизнесмен из Благовещенска купил больше 61 гектара земли в Новосибирской области

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На земельные участки компании «Минерал Групп», которая планировала добывать и перерабатывать титан-циркониевые руды в Новосибирской области, нашелся покупатель. Это предприниматель из Благовещенска Анатолий Саяпин. Он оказался единственным участником торгов.

61,1 гектара земли Саяпин купил за начальную цену, составившую 5 миллионов рублей. Сообщение об итогах аукциона опубликовал конкурсный управляющий ООО «Минерал Групп» Сергей Уразгильдеев. В единый лот были внесены три участка сельскохозяйственного назначения, расположенные в Филипповском сельсовете Ордынского района.

Как сообщает Sibnovosti.ru, ООО «Минерал Групп» было создано екатеринбургским ООО «Сибирский промышленный холдинг» для разработки Филипповского участка Ордынской циркон-ильменитовой россыпи. Стоимость проекта в 2010 году оценивалась в 1,25 миллиарда рублей. В 2015 году СМИ сообщили, что холдинг решил отказаться от проекта, в который вложил около 10 миллионов долларов.

По данным rusprofile.ru, Анатолий Саяпин занимается розничной торговлей автомобильными деталями.