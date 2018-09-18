В США на продажу выставлен целый город: обзор прессы

Фото:realnoevremya.ru

Людям старшего возраста предлагают работу бармена, кондитера, визажиста – всего около 120 наименований; скандал в Приморье. О чем еще пишут газеты, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Вам уже, вероятно, набили оскомину трансляции пресс-конференций и прочие заявления официальных лиц по поводу обнародования доказательств того, что ракета, которой был сбит малайзийский «Боинг», принадлежала Украине: изготовленная в нашей стране, она потом «переехала» в военную часть, дислоцировавшуюся на Украине, о чем и сделана запись в журналах учета. Получается, стреляли по «Боингу» не «наши», а украинцы. Получается, 4 года нас обкладывали санкциями и проклятиями несправедливо – об этом говорится под заголовком «Тайна ракеты № 8 868 477 349» в том числе в «Российской газете».

Никак не могу отделаться от вопроса: что мешало обнародовать доказательства – те самые журналы учета ракет – раньше? Глядишь, и не продолжали б называть «империей зла», и сало б не дорожало.

Напишут же такое

Еще в главной газете страны можно прочесть о том, что в США в штате Джорджия на продажу выставлен целый город Тумсборо, основанный во второй половине XIX века и построенный вокруг железнодорожного депо. Его общая площадь составляет 4,9 квадратных километра, а население – около 700 человек. Покупатель получит во владение не только жилые дома, но и рестораны, отель, мельницу и даже собственный «знаменитый оперный театр». Пишут, что в Тумсборо есть железнодорожное депо, амбар для хлопка, артезианский источник, искусственный пруд и залежи бокситов.

Стоимость – всего около 2 миллионов долларов. Примерно столько же стоит квартира в Нью-Йорке. Единственное условие для покупателя – не развалить накопленное годами, а наоборот – сохранить и приумножить.

Вот и думаешь, когда ж у нас-то появится возможность покупать и продавать хотя бы деревеньки.

Также в номере

На чем еще я заострил бы ваше внимание. На статье «Я бы в бармены пошел». Речь идет о том, кем могут устроиться на работу люди старшего возраста. Список профессий, которые предлагается освоить людям старше 50 лет, насчитывает до 120 наименований – работай-не хочу! Среди них – и бармен, и кондитер, и визажист. Правда, чаще всего востребованы рабочие профессии. Аккомпаниатору с консерваторским образованием все-таки придется повышать свой уровень, чтобы разбираться в разводных, а не в скрипичных ключах. (Комментаторам обзоров на сайте сообщаю, что это не моя шутка. Так написано в газете).

Очень интересно

«Амурская правда» практически полностью посвящена «Амурской осени», что справедливо: фестивальных событий много – и открытие «Ледовой арены», и встречи в арт-шатре, и впечатления от уже сыгранных спектаклей, и… Сам я лично до сих пор переживаю спектакль «Там же, тогда же». Пошел посмотреть на Аверина, а просто восхитился его партнершей Анной Якуниной. Хотя нет, не так, неправильно выразился. Оба исполнителя были великолепны.

Вот увидел в газете фотографии из спектакля, снова вспомнил перипетии сюжета, замечательную игру великолепных артистов (я не Станиславский, и я поверил!) и пожалел, что больше его у нас показывать не будут. Пошел бы еще и еще.

На посошок

В «Комсомольской правде» не пропустите публикацию о том, что происходит в Приморье, почему выборы главы региона вдруг обернулись скандалом, почему побеждавший на выборах представитель КПРФ Андрей Ищенко вдруг одномоментно проиграл ставленнику Москвы Андрею Тарасенко. Что будет дальше, газета пока не дает ответ, прогнозы вещь ненадежная, – спросите у синоптиков.

Но, сдается, ничего и не будет. Точнее, так: будет так, как задумано не в Приморье.