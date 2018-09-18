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18сентября
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сегодня, 09:51 3

В Ростовской области направлено в суд уголовное дело амурчанина-насильника

В Ростовской области направлено в суд уголовное дело амурчанина-насильника
Фото: donday.ru

В Ростове-на-Дону следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего амурчанина, который изнасиловал двух девушек. Молодому человеку вменяется сразу несколько статей Уголовного кодекса.

«По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемый, находясь около остановочного комплекса "Лестница" по улице Штахановского в городе Ростове-на-Дону, напал на 16-летнюю девушку зажал ей рот рукой и, насильно удерживая, затащил в безлюдное место, где совершил в отношении нее изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера. После этого, в июне 2018 года, обвиняемый, находясь на улице Вавилова в городе Ростове-на-Дону, совершил аналогичные преступления в отношении 17-летней девушки», – сообщают в следственном управлении Ростовской области.

Мужчину задержали в июле 2018 года. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что амурчанин причастен к совершению еще трех преступлений: одного изнасилования и двух покушений на изнасилование.

Он обвиняется по статьям «Изнасилование», «Покушение на изнасилование», «Изнасилование несовершеннолетней» – 2 эпизода, «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» – 2 эпизода, а также покушение на изнасилование несовершеннолетней.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают следователи.

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#криминал #происшествия #суды


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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    2187 год.

    Амур.Инфо.

    "На спутнике Юпитера Титан молодой человек похитил 10 кг Гелия-3. По данным соцсети Галактик-Одноземлянин его прабабушка в 21 веке была выходцем из Амурской области".

    Ростов-папа к Амурской области относится или к Благовещенску?

  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Обвиняемый амурчанин, что не ясно то?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Урод(

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