Рамзан Кадыров и Елена Мильская наградили волонтера из Благовещенска

Фото пресс-службы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приняли участие в торжественной церемонии выпуска первой группы волонтеров, прошедших специализированный курс обучения по поиску пропавших детей в Российском университете спецназа (город Гудермес). Они вручили всем волонтерам, прошедшим обучение, соответствующие сертификаты о прохождении обучения.

Среди награжденных был и волонтер из подразделения Национального центра в Амурской области – Игорь Улашук.

Волонтеры со всей страны съехались 27 августа в Гудермес (Чеченская Республика) для того, чтобы принять участие в обучающей программе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Обучение и подготовка проходили до 10 сентября. Добровольцы, помимо теоретических занятий, приняли участие и в практических тренировках с выездом в горную местность, использованием дронов и вездеходов чеченского производства «Чаборз», были проведены занятия по эвакуации людей из горной и лесной местности. 9 сентября волонтеры успешно сдали экзамены: разбившись на группы, они искали в лесной местности условно-пропавшего человека, сообщает пресс-служба Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Я наблюдал, как с вами работают инструкторы и как вы впитываете знания. Могу уверенно сказать, что в эту группу волонтеров входят настоящие патриоты, а теперь уже и грамотные специалисты. Очень важно, что благодаря полученным навыкам они смогут также обучать такому благородному делу всех желающих в своих регионах. Вы уже специалисты, можете обучать других, вести за собой целые отряды, и это дорогого стоит. Это будет способствовать продвижению волонтерства в стране», – сказал Рамзан Кадыров, выступая на мероприятии.

В Чеченскую Республику приехали 37 добровольцев-поисковиков из подразделений Национального центра из разных регионов страны. География поисковых отрядов широка: Сахалинская область, Амурская область, Новосибирская, Иркутская, Республика Бурятия, Республика Хакасия, Омская, Мурманская, Воронежская, Рязанская, Липецкая, Республика Башкирия, Краснодарский край, Московская область и многие другие регионы. На обучение приехали как опытные поисковики и руководители отрядов, которые занимаются поиском пропавших детей много лет на территории своих регионов, так и те, кто совсем недавно стал добровольцем.

«2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом добровольца. Поэтому в Чеченской республике впервые апробирована уникальная обучающая программа, для участия в которой собрались волонтеры со всей страны. (...) Наша задача из добровольца, человека, "вооруженного" лишь желанием помогать, сделать практически профессионала. Волонтеры, которые приедут домой после прохождения обучения, смогут поделиться накопленным опытом и знаниями со своими коллегами. Надеюсь, что эта программа приобретет статус государственной программы защиты, обучения и продвижения волонтерства в стране», – отметила председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Обучение проходило по специально разработанной Российским университетом спецназа обучающей программе с учетом географических и климатических особенностей представленных на обучении регионов. Обучающий курс составил 14 дней. Курс содержал как теоретические занятия, так и практические занятия. Занятия проходили ежедневно. Волонтеры вышли в лесополосу и в горную местность для проведения практических занятий на местности.

«Программа разработана нами таким образом, что, пройдя ее, волонтеры смогут не просто искать людей, а организовать весь комплекс мер, сам процесс поиска. Мы обучим их, как вести поиск в том или ином регионе – это и горы, и лес, и тайга. Ни в одной стране мира такой программы подготовки волонтеров еще нет, наш университет спецназа первый. Думаю, скоро наш проект станет международным», – рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку и руководитель Российского университета спецназа Даниил Мартынов.

В программу обучения включены такие предметы, как: тактико-специальная подготовка (в том числе – комплексная поисково-спасательная операция по спасению пропавшего ребенка, тактико-специальные учения в лесной и горной местности); техническая подготовка (в том числе – использование различных технических устройств в ходе поисковой операции); топографическая подготовка (в том числе – ориентирование на местности без карты, определение по карте координат точек местности, ориентирование и целеуказание по карте, а также практические занятия на тактическом полигоне по поиску на местности «пострадавшего», координаты которого нанесены на карту, практические занятия на полигоне по поиску пострадавшего на местности при помощи технических средств); горно-лесная подготовка (практические занятия, такие как: передвижение по горно-лесной местности; определение давности следа, его направления, состояния человека оставившего след; основы выживания в горно-лесной местности; подъем и спуск пострадавшего по склону оврага, горы); медицинская подготовка (в том числе – первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, переломах костей; элементарная сердечно-легочная реанимация, практические занятия по оказании первой медицинской помощи на местности).

Для проживания волонтеров МЧС России предоставило Национальному центру специальный оборудованный палаточный лагерь. Обучающая программа разработана в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Национальным центром и Чеченской Республикой, подписанного в мае 2018 года.

Следующая группа выедет на обучение в Российский университет спецназа в ноябре 2018 года.