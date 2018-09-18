Благовещенку оштрафовали за брань на пункте пропуска

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В Благовещенскую транспортную прокуратуру обратилась женщина. Она пожаловалась на то, что на пункте пропуска в Благовещенске ее оскорбила молодая девушка. Обе стороны конфликта возвращались на родину из Китая.

Прокурорская проверка установила, что между двумя гражданками Российской Федерации произошла ссора. Девушка в грубой форме, с применением нецензурной брани оскорбила женщину в присутствии большого количества людей.

Благовещенский транспортный прокурор возбудил в отношении девушки дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП России «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Суд признал благовещенку виновной в совершении правонарушения и назначил ей штраф – 3 000 рублей.