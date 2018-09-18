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18сентября
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сегодня, 09:40 3

Благовещенку оштрафовали за брань на пункте пропуска

Благовещенку оштрафовали за брань на пункте пропуска
Фото: ktv-ray.ru

В Благовещенскую транспортную прокуратуру обратилась женщина. Она пожаловалась на то, что на пункте пропуска в Благовещенске ее оскорбила молодая девушка. Обе стороны конфликта возвращались на родину из Китая.

Прокурорская проверка установила, что между двумя гражданками Российской Федерации произошла ссора. Девушка в грубой форме, с применением нецензурной брани оскорбила женщину в присутствии большого количества людей.

Благовещенский транспортный прокурор возбудил в отношении девушки дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП России «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Суд признал благовещенку виновной в совершении правонарушения и назначил ей штраф – 3 000 рублей.

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#криминал #происшествия #суды


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Комментарии
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  • Советский

    Советский
    4 часа назад

    А что, так можно было?

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    маловато

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Видимо молодка из колхоза приехала, правилам этикета не училась

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