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18сентября
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сегодня, 09:07 4

В Благовещенске мужчина получил удар ножом в шею на улице

В Благовещенске мужчина получил удар ножом в шею на улице
Фото: 1obl.ru

В Благовещенске полиция разбирается в обстоятельствах нападения одного мужчины на другого. Пострадавшего, по имеющейся информации, ударили ножом в область шеи.

17 сентября в мессенджерах появилось тревожное сообщение. «Благовещенск SOS!!! Грузовик номер 384, скрылся с места происшествия, пырнули парню в шею!! Произошло все в районе Горького – Лазо», – говорилось в тексте (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.).

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве рассказали, что поступило сообщение о том, что в одном из районов Благовещенска между двумя гражданами произошел конфликт. В результате один из них получил телесные повреждения.

«В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают лицо, причастное к данному инциденту. Просматриваются камеры наружного видеонаблюдения. На данного гражданина составлена ориентировка. Пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью», – поведала специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

Из неофициальных источников ИА «Амур.инфо» стали известные некоторые подробности случившегося. Один из мужчин перегородил въезд во двор. Другой попросил его отъехать. Произошел конфликт, переросший в драку. Мужчина, перегородивший въезд, нанес оппоненту удар ножом в область шеи и скрылся. Пострадавшему повезло: удар не причинил серьезной травмы.

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Комментарии
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  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    4 часа назад

    Дичь какая-то... Всё решается с помощью кулаков и ножей (((

  • uslon

    uslon
    3 часа назад

    Это ещё огнестрельного оружия на руках нет.

  • Rusia

    Rusia
    1 час назад

    Народ совсем с ума посходил, таких утырков сажать надо...на кол...вот так вот домой приехал мужик называется

  • Victrix

    Victrix
    52 минуты назад

    uslon

    Это ещё огнестрельного оружия на руках нет.



    Это потому что огнестрельного оружия на руках нет.

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