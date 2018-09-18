Кандидат на пост губернатора от КПРФ Ищенко прекратил голодовку

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По словам Ищенко, такое решение он принял по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова и после заявлений главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Андрей Ищенко добавил, что палаточный лагерь могли бы разогнать сотрудники полиции и что он последовал совету Зюганова действовать в рамках законодательства.

Коммунист Андрей Ищенко объявил голодовку 17 сентября из-за несогласия с результатами выборов. В общей сложности голодовка продолжалась около 12 часов. Ищенко подчеркнул, что такое решение он принял по совету главы КПРФ Геннадия Зюганова, а также из-за «ноток взаимодействия» со стороны главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой.

Ранее представители предвыборных штабов КПРФ и «Единой России»(от этой партии на пост губернатора баллотируется Андрей Тарасенко) обвиняли друг друга в нарушениях на выборах.

Позднее глава ЦИК Памфилова подчеркнула, что приморские выборы состоялись и пообещала направить в регион специальную комиссию для расследования всех жалоб, сообщает «Газета.ру».