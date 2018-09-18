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18сентября
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Кандидат на пост губернатора от КПРФ Ищенко прекратил голодовку

Кандидат на пост губернатора от КПРФ Ищенко прекратил голодовку
Фото: www.gazeta.ru

Кандидат от КПРФ на пост главы Приморья Андрей Ищенко прекратил голодовку и отказался от идеи установки палаточного лагеря на площади перед городской администрацией. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Радио Свобода.

По словам Ищенко, такое решение он принял по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова и после заявлений главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Андрей Ищенко добавил, что палаточный лагерь могли бы разогнать сотрудники полиции и что он последовал совету Зюганова действовать в рамках законодательства.

Коммунист Андрей Ищенко объявил голодовку 17 сентября из-за несогласия с результатами выборов. В общей сложности голодовка продолжалась около 12 часов. Ищенко подчеркнул, что такое решение он принял по совету главы КПРФ Геннадия Зюганова, а также из-за «ноток взаимодействия» со стороны главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой.

Ранее представители предвыборных штабов КПРФ и «Единой России»(от этой партии на пост губернатора баллотируется Андрей Тарасенко) обвиняли друг друга в нарушениях на выборах.

Позднее глава ЦИК Памфилова подчеркнула, что приморские выборы состоялись и пообещала направить в регион специальную комиссию для расследования всех жалоб, сообщает «Газета.ру».

Просмотров всего: 1429

#выборы #Дальний Восток


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    нотки это хорошо-Зю сдаёт назад и не впервые

  • full

    full
    4 часа назад

    Братеев1

    нотки это хорошо-Зю сдаёт назад и не впервые



    Жирик своим задом уже давно все посносил.

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    стрелки не кидай-рэчь про КПРФ

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Проголодался или убедили?

    Скорее всего первое. (

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    голодовка от завтрака до обеда

  • SlimmerHyperion

    SlimmerHyperion
    4 часа назад

    Братеев1

    стрелки не кидай-рэчь про КПРФ



    Выборы губернатора АО 2015 забыл штоле?

    Ваши тогда тоже раскудахтались, а потом тихонько слились

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    SlimmerHyperion

    Братеев1

    стрелки не кидай-рэчь про КПРФ



    Выборы губернатора АО 2015 забыл штоле?

    Ваши тогда тоже раскудахтались, а потом тихонько слились



    Наши ИЗБИРАТЕЛИ показали истинные ориентиры, ну а мы работаем НА РЕЗУЛЬТАТ. И спустя ТРИ ГОДА, по итогам этих выборов мы увеличили присутствие в законодательных и представительских органах власти. Имеем представителей в ОБЕИХ палатах парламента. Смысл брать Закс если кабинет министров утверждают Единоросы Закса.. что, кризис власти будем делать? Мы же сами Едрпо в депутаты делегируете, за маргарин, всякого рода лживые ублюдки предлагают дома сидеть и не ходить на выборы, а именно выборы, это ЕДИНСТВЕННЫХ законный способ получения власти от народа.

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    Всё, слились чтоли? Сейчас дядя с Москвы приедет и окажется что всё правильно посчитали, ну там пару мелких замечаний найдет у обоих кандидатов.

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    в 2015 году КПРФ с Кобызовым слили выборы -вялотекущая компания в пользу ЕР

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    full







  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    Oldlord


    Смотрела я вчера его голодовку. Сразу было понятно, что только кукарекает



    "Давайте каждый день в шесть тут" О_о ВТФ???



    Плюс "Зюганов с Путиным там будут решать". Ню-ню



    Хмыкнула и махнула рукой сразу



  • SlimmerHyperion

    SlimmerHyperion
    3 часа назад

    Сергей Труш

    SlimmerHyperion

    Братеев1

    стрелки не кидай-рэчь про КПРФ



    Выборы губернатора АО 2015 забыл штоле?

    Ваши тогда тоже раскудахтались, а потом тихонько слились



    Наши ИЗБИРАТЕЛИ показали истинные ориентиры, ну а мы работаем НА РЕЗУЛЬТАТ. И спустя ТРИ ГОДА, по итогам этих выборов мы увеличили присутствие в законодательных и представительских органах власти. Имеем представителей в ОБЕИХ палатах парламента. Смысл брать Закс если кабинет министров утверждают Единоросы Закса.. что, кризис власти будем делать? Мы же сами Едрпо в депутаты делегируете, за маргарин, всякого рода лживые ублюдки предлагают дома сидеть и не ходить на выборы, а именно выборы, это ЕДИНСТВЕННЫХ законный способ получения власти от народа.



    То что за вашу партейку или мало голосуют, или голосуют по принципу "лишь бы не едро", говорит о том, что партейка ваша никчемная, за 25+ лет так и не смогла выдать какую-нибудь реальную повестку, не смогла заинтересовать какую-либо значительную часть электората. Кроме всего прочего, реальные достижения вашей партейки отсутствуют. От слова совсем.

    Хотя ты можешь меня сейчас "умыть"© и привести примеры толковых, улучшающих или облегчающих жизнь граждан, законов (не законопроектов) принятых с подачи ваших депутатов ГД или ЗакСа.

    Приступай

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Да, не те нынче коммунисты пошли :(( Зюганова наверное чуть кондрашка не хватила от перспективы взять власть в Приморье, нет бы поддержать своего кандидата. Ну а посчитают всё правильно, можно не сомневаться

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    КПРФ не может выиграть хоть сколько нибудь значимых выборов-Новиков не появляется перед избирателями-Кобузов и Ракутина несменяемая никчёмная обойма---вот ваши все успехи

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    anschutka

    Да, не те нынче коммунисты пошли :(( Зюганова наверное чуть кондрашка не хватила от перспективы взять власть в Приморье, нет бы поддержать своего кандидата. Ну а посчитают всё правильно, можно не сомневаться



    Ему просто объяснили, что не туда полез. Списали всё на то, что нечаянно так получилось - это всё избиратели взбунтовались.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    SlimmerHyperion

    (не законопроектов)




    Ну... сегодня как раз утром смотрела интервью с избранным представителем. Он так красиво говорил про пенсионную, но с одной оговорочкой "если до 24-го успеем". Потом глазки потупил "ну мы постараемся". При этой оговорке чуть в экран не плюнула, успокоилась.



    Говорит он хорошо. Как бы я жду выхлоп. Ну надеюсь



    ЗЫ: одни сплошные расстройства







  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Noir

    anschutka





    Лучше не скажешь!



  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Смишно.

    Кто там голосил:- все на выборы?

    Не слушаете старенького дядечку, всё в демократию играетесь.

    Всё продано, всё куплено.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Хмык

    Смишно.

    Кто там голосил:- все на выборы?



    Я в том числе и опять пойду (наверное))



    Не слушаете старенького дядечку, всё в демократию играетесь.



    Я не за него ходила) Теперь слушаю его внимательнее



    Всё продано, всё куплено.



    Вот не хочу я в это верить и всё тут!



  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    ЛайКа

    Всё продано, всё куплено.


    Вот не хочу я в это верить и всё тут!



    А что далеко ходить Приморский край - пример фальсификации выборов, Хабаровский край - пример куплено/продано.

  • full

    full
    2 часа назад

    Noir

    ЛайКа

    Всё продано, всё куплено.


    Вот не хочу я в это верить и всё тут!



    А что далеко ходить Приморский край - пример фальсификации выборов, Хабаровский край - пример куплено/продано.



    Есть гораздо ближе - Амурская область, все подтасовано, куплено и продано, причем гораздо ранее.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    ЛайКа

    Хмык

    Смишно.

    Кто там голосил:- все на выборы?



    Я в том числе и опять пойду (наверное))



    Не слушаете старенького дядечку, всё в демократию играетесь.



    Я не за него ходила) Теперь слушаю его внимательнее



    Всё продано, всё куплено.



    Вот не хочу я в это верить и всё тут!



    Гыг. "Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус".



  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    full

    Noir

    ЛайКа

    Всё продано, всё куплено.


    Вот не хочу я в это верить и всё тут!



    А что далеко ходить Приморский край - пример фальсификации выборов, Хабаровский край - пример куплено/продано.



    Есть гораздо ближе - Амурская область, все подтасовано, куплено и продано, причем гораздо ранее.



    Так тут всё аккуратно без истерик, а там совсем топорно.

  • full

    full
    2 часа назад

    Noir

    full

    Noir

    ЛайКа

    Всё продано, всё куплено.


    Вот не хочу я в это верить и всё тут!



    А что далеко ходить Приморский край - пример фальсификации выборов, Хабаровский край - пример куплено/продано.



    Есть гораздо ближе - Амурская область, все подтасовано, куплено и продано, причем гораздо ранее.



    Так тут всё аккуратно без истерик, а там совсем топорно.



    Здесь люди побздливей, оттого и молчок.

  • OB-1

    OB-1
    2 часа назад

    поторопился дяденька голодать)) сейчас как найдут вбросы от коммунистов в ходе тщательной проверки и будет совсем неудобняк)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Дико извиняюсь!

    Забираю свой пост обратно

    Тогда ещё про Хабаровск не прочитала

    Последнее время стараюсь избавиться от матов, заменяю их другими словами. Тут как-то прямо потоком вылились

    Теперь у меня новое слово в запасе "фурзел"

  • КП

    КП
    1 час назад

    Хмык

    Смишно.

    Кто там голосил:- все на выборы?

    Не слушаете старенького дядечку, всё в демократию играетесь.

    Всё продано, всё куплено.



    Как бы то ни было, а результат есть. Каждая собака знает, что губернатор не настоящий. Потеря легитимности и политический кризис, что бы они там ни посчитали.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Как сообщает РИА Новости, кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что несмотря на согласие вместе с соперником по выборам главы региона Вячеславом Шпортом работать на благо жителей региона, не отказывается от второго тура.

    Оба кандидата в губернаторы Хабаровского края сделали сенсационные заявления поздней ночью

    "Второй тур выборов состоится, я от выборов не отказывался. Я принял предложение Шпорта работать в любом качестве на благо жителей Хабаровского края", — сказал Фургал.

    Подробнее: https://amurmedia.ru/news/736122/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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