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Скорпионы искупаются в любви, а Львы зарекомендуют себя с лучшей стороны: прогноз на 18 сентября

Скорпионы искупаются в любви, а Львы зарекомендуют себя с лучшей стороны: прогноз на 18 сентября

Восход Солнца: 06:09
Заход Солнца: 18:38
Солнце в Деве.

Овен. Вера в себя - одна из самых главных составляющих успеха, поэтому не падайте духом, делайте так, как считаете нужным.

Телец. Соблюдайте дистанцию в общении с малознакомыми людьми. Самочувствие будет не на высоте, поэтому примите все необходимые меры.

Близнецы. В этот период каждый, даже очень далекий от бизнеса человек может рискнуть попробовать свои силы на этом поприще.

Рак. В этот день Вас будут переполнять эмоции, а вот в какое русло их лучше направить, спросите у близких людей.

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Лев. Звезды рекомендуют повышать авторитет, проявить таланты и принять участие в массовом мероприятии.

Дева. Даже если в ближайший день вас что-то раздосадует, не спешите рубить с плеча. Этим вы не решите свои проблемы, а только усугубите их.

Весы. Держитесь подальше от людей, которые вам не по душе, и не имейте с ними никаких совместных дел. Не думайте, что вы сможете благодаря их пробивной силе получить что-нибудь для себя.

Скорпион. Есть шанс напрочь потерять голову от любви - звёзды дают вам такую возможность. В семейной жизни вас ждет также неровная жизнь: то любовь, то резкий срыв всех отношений.

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Стрелец. День может оказаться тяжелым. Многие отметят, что у них с близкими людьми разные взгляды на то, что такое нормальный отдых.

Козерог. В данный период вас подстерегают препятствия, затрагивающие практически все сферы деятельности.

Водолей. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств.

Рыбы. Ничего плохого про этот день сказать нельзя. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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