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17сентября
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сегодня, 20:35 0

Во Владимире задержали наркоторговца из Амурской области

Во Владимире задержали наркоторговца из Амурской области
Фото: news.1777.ru

В сентябре владимирские правоохранители пресекли деятельность банды наркоторговцев. Во Владимире был задержан 25-летний уроженец Амурской области, у которого при досмотре было найдено два пакета синтетического наркотика весом 497,41 грамма. Расследование показало, что молодой человек сбывал наркотики через интернет-магазин.

Затем оперативники, устанавливая остальных участников незаконного предприятия, задержали 27-летнего уроженца Республики Саха. Во время обыска в его жилье нашли почти килограмм синтетического наркотика. На этих подозреваемых возбудили уголовные дела по части 3 статье 30, части 5 статьи 228 УК РФ. Их заключили под стражу.

В целом за два дня полицейские пресекли деятельность 16 «закладчиков» из Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова, Лакинска, Мурома, Собинки и даже Липецкой области. Двенадцать из них находятся под стражей, четверо — под подпиской о невыезде, пишет RuNews24.ru.

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#криминал


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