Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:15 0

В Ромненском районе обнаружили бесхозный скотомогильник

В Ромненском районе обнаружили бесхозный скотомогильник
Фото: prokopievsk.ru

11 сентября специалисты амурского управления Россельхознадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий обнаружили бесхозный скотомогильник в Ромненском сельсовете. Территория скотомогильника не огорожена, со свободным доступом для людей и животных.

Кроме того, яма скотомогильника не оборудована водонепроницаемым материалом, нет перекрытия с крышкой, отсутствует навес. По периметру скотомогильника отсутствует траншея с устройством вала из вынутого грунта, отсутствуют въездные ворота.

«Заброшенный скотомогильник является объектом повышенной биологической опасности, так как не обеспечена биологическая защита источника особо опасных организмов. В связи с выявленным фактом, администрации Ромненского сельсовета выдано предписание об устранении выявленных нарушений», - сообщает управление Россельхознадзора.

Просмотров всего: 197

#закон


Происшествия 13

Водителю и пассажиру, напавшим на сотрудников ГИБДД, грозит ответственность
Экономика

«Черные кредиторы» ответят свободой за свои действия

Общество 4

Главу Новобурейского наказали за задержки с дальневосточными гектарами
Происшествия 27

В Благовещенске на таможне изъяли и уничтожили аквариумных рыбок
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь