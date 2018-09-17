В Ромненском районе обнаружили бесхозный скотомогильник

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11 сентября специалисты амурского управления Россельхознадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий обнаружили бесхозный скотомогильник в Ромненском сельсовете. Территория скотомогильника не огорожена, со свободным доступом для людей и животных.

Кроме того, яма скотомогильника не оборудована водонепроницаемым материалом, нет перекрытия с крышкой, отсутствует навес. По периметру скотомогильника отсутствует траншея с устройством вала из вынутого грунта, отсутствуют въездные ворота.

«Заброшенный скотомогильник является объектом повышенной биологической опасности, так как не обеспечена биологическая защита источника особо опасных организмов. В связи с выявленным фактом, администрации Ромненского сельсовета выдано предписание об устранении выявленных нарушений», - сообщает управление Россельхознадзора.