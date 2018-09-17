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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: плюсы и минусы гендерного обучения

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: плюсы и минусы гендерного обучения

18 сентября в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о плюсах и минусах гендерного обучения с учителем благовещенского лицея № 6 Еленой Канатчиковой. Ведущие эфира: Алексей Воскобойников, Екатерина Кузьмина.

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам), дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням), вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».

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Комментарии
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  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    1 час назад

    В конце восьмидесятых годов я добилась разрешения сделать в смешанной школе гендерные классы. Тогда это называлось"Раздельное обучение мальчиков и девочек в смешанной школе" Это была моя авторская идея. И эту идею мы воплотили в Частной школе №2 "Наш дом" Она там существовала, пока я там работала.

    А вот мои посты об этом)))

    http://blogs.amur.info/829/1280/

    http://blogs.amur.info/829/1284/

    http://blogs.amur.info/829/1286/

    http://blogs.amur.info/829/1293/

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