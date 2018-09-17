Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:53 0

На ВЭФ-2018 дали старт всероссийскому конкурсу социальных проектов

На четвертом Восточном экономическом форуме был объявлен старт всероссийского конкурса социальных проектов «Инноосоциум». Участниками конкурса станут студенты, обучающиеся на факультетах коммуникации, медиа и дизайна. Прием заявок начнется 1 октября 2018 года. Финалисты будут объявлены в феврале следующего года.

Конкурс направлен на привлечение внимания молодежи к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения в области здравоохранения, экологии, образования, активного долголетия, инклюзивности, женского лидерства, развития территорий и культуры. Победители конкурса получат денежное вознаграждение для реализации проекта, который они смогут представить на площадке ПМЭФ-2019.

Проведение конкурса является инициативой Фонда «Росконгресс». Начинание было поддержано Фондом «Искусство, наука и спорт». По словам программного директора фонда «Искусство, наука и спорт» Марии Мельниченко, конкурс является отличным способом привлечь внимание молодых людей к такой актуальной проблеме, как изоляция людей с ограниченными возможностями.

Как в свою очередь уточнила заместитель директора по социальной деятельности Фонда Росконгресс Елена Маринина, проект позволит развивать и масштабировать в России современные и эффективные технологии социальной коммуникации, сообщает Минвостокразвития.

Просмотров всего: 90

#конкурсы #экономика


Общество 6

Юбилейный фестиваль в Сергеевке отметился рекордной тыквой
Экономика 74

Повышение пенсионного возраста приведет к увеличению темпов прироста ВВП
Экономика 54

Депутат Госдумы Харитонов: нужно повышать качество жизни на Дальнем Востоке
Экономика 5

Амурский газохимический комплекс предварительно оценивают в 7-8 миллиардов долларов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь