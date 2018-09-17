На ВЭФ-2018 дали старт всероссийскому конкурсу социальных проектов

На четвертом Восточном экономическом форуме был объявлен старт всероссийского конкурса социальных проектов «Инноосоциум». Участниками конкурса станут студенты, обучающиеся на факультетах коммуникации, медиа и дизайна. Прием заявок начнется 1 октября 2018 года. Финалисты будут объявлены в феврале следующего года.

Конкурс направлен на привлечение внимания молодежи к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения в области здравоохранения, экологии, образования, активного долголетия, инклюзивности, женского лидерства, развития территорий и культуры. Победители конкурса получат денежное вознаграждение для реализации проекта, который они смогут представить на площадке ПМЭФ-2019.

Проведение конкурса является инициативой Фонда «Росконгресс». Начинание было поддержано Фондом «Искусство, наука и спорт». По словам программного директора фонда «Искусство, наука и спорт» Марии Мельниченко, конкурс является отличным способом привлечь внимание молодых людей к такой актуальной проблеме, как изоляция людей с ограниченными возможностями.

Как в свою очередь уточнила заместитель директора по социальной деятельности Фонда Росконгресс Елена Маринина, проект позволит развивать и масштабировать в России современные и эффективные технологии социальной коммуникации, сообщает Минвостокразвития.