Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ объявил голодовку

17 сентября перед входом в здание администрации Приморского края начался митинг, организованный коммунистами, в том числе Андреем Ищенко, являющимся кандидатом в губернаторы Приморья. Пришедшие не признают результатов второго тура губернаторских выборов. Андрей Ищенко требует позвать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову и обещает отменить результаты выборов через суд.

Также кандидат в губернаторы объявил голодовку и предложил людям собираться перед администрацией края каждый день в 18:00 и стоять до ночи. Местные СМИ начали онлайн трансляцию с места митинга, сообщает РИА VladNews.

Второй тур выборов губернатора края прошёл 16 сентября. По предварительным подсчётам, на вечер 16 числа лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, он набрал 52,54 % голосов (у Андрея Тарасенко было 44,94 %). Однако утром 17 сентября результаты неожиданно изменились в сторону кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко, по состоянию на 8:35 утра у него было 49,44 % голосов, а у Ищенко 48,06 %. В связи с этим кандидат от коммунистов объявил голодовку, в это же время возле администрации Приморского края прошёл стихийный пикет. Люди приходили оказать поддержку кандидату от КПРФ. Вечером 17 сентября собрались сотни горожан, несогласных с результатами голосования – в их числе коммунисты с флагами СССР и КПРФ, представители штаба Навального, дети-сироты и журналисты. К акции присоединились активисты национально-патриотических сил России, пишет VL.RU.

Тем временем, как заявила глава ЦИКа Элла Памфилова, итоги второго тура губернаторских выборов в Приморье будут утверждены только после тщательной проверки всех поступивших жалоб. Она не исключила отмены результатов голосования как по отдельным участкам, так и в целом по краю. «В зависимости от того, что будет представлено, можно и пересчитать бюллетени. Более того, можно будет отменить выборы на конкретных участках или в целом по краю, если основания будут серьезными», – сказала Памфилова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», подчеркнув, что она «лично заинтересована в том, чтобы итоги были достоверными».