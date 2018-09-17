В образовательных организациях Белогорска обновили системы видеонаблюдения

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К новому учебному году в образовательных организациях Белогорска установили дополнительные камеры и обновили системы видеонаблюдения. На усиление мер антитеррористической безопасности в детских садах и школах города из местного бюджета выделили около 1,5 миллиона рублей.

Как рассказали в комитете по образованию, образовательные организации оборудовали 30 дополнительными видеокамерами как наружной, так и внутренней видеофиксации. Установили 18 видеорегистраторов, рассчитанных на хранение информации в течение 30 дней и более полусотни жестких дисков. Всего в списке нового оборудования более 80 позиций.

Теперь, с учетом нового оборудования, в реестре объектов видеонаблюдения белогорских школ и детских садов почти полтысячи видеокамер.