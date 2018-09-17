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17сентября
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сегодня, 18:00 1

В образовательных организациях Белогорска обновили системы видеонаблюдения

В образовательных организациях Белогорска обновили системы видеонаблюдения
Фото: perelaznews.blogspot.com

К новому учебному году в образовательных организациях Белогорска установили дополнительные камеры и обновили системы видеонаблюдения. На усиление мер антитеррористической безопасности в детских садах и школах города из местного бюджета выделили около 1,5 миллиона рублей.

Как рассказали в комитете по образованию, образовательные организации оборудовали 30 дополнительными видеокамерами как наружной, так и внутренней видеофиксации. Установили 18 видеорегистраторов, рассчитанных на хранение информации в течение 30 дней и более полусотни жестких дисков. Всего в списке нового оборудования более 80 позиций.

Теперь, с учетом нового оборудования, в реестре объектов видеонаблюдения белогорских школ и детских садов почти полтысячи видеокамер.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #школа


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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    11 минут назад

    Лучше учителям получку добавили-бы, особенно начинающим. А не зажравшимися завучам и директорам.

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