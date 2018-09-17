Для дальневосточных регионов России предложили отменить пенсионную реформу

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Амурскую область, Хабаровский край, Якутию и другие регионы ДФО могут освободить от нашумевшей пенсионной реформы. Дальневосточники должны выходить на пенсию по старым правилам. Такое предложение озвучил депутат Госдумы, коммунист Николай Харитонов.

В нижней палате российского парламента было предложено и вовсе отменить пенсионную реформу. Правда, такую меру депутаты предлагают исключительно для Дальнего Востока. Эту инициативу на полях Восточного экономического форума озвучил депутат от партии КПРФ, председатель комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Предлагаемая пенсионная реформа не должна затронуть жителей Дальневосточного федерального округа, считает парламентарий. Николай Харитонов отмечает, что на Дальнем Востоке на данный момент продолжают фиксировать активный отток населения, невзирая на целый комплекс довольно успешных инвестиционных проектов. В минувшем году из региона уехали более 17 000 человек, подчеркнул он. Более того, по данным парламентария, всего за пять месяцев текущего года Дальний Восток покинули еще около 4 000 человек. При этом население одного из самых крупных по территории округов страны составляет чуть более 6 миллионов человек.

Депутат также добавил, что миграционные настроения жителей Дальнего Востока сформированы целым комплексом факторов. По его словам, доля граждан, доход которых находится ниже прожиточного минимума, в регионе достигает 15 % и более. В то время как в России таковых в среднем чуть более 13 %. При этом, отмечает Харитонов, стоимость услуг ЖКХ в регионе в среднем составляет порядка 4 000 рублей, в то время как в среднем по России этот показатель установился на отметке в 2 300 рублей. Кроме того, в восьми из девяти регионов Дальнего Востока пенсионная покупательская способность фиксируется на уровне значительно ниже среднего.

Как сообщается на сайте Коммунистической партии Российской Федерации, шансы на принятие поправки, которая отменит действие пенсионной реформы в ДФО, можно считать довольно высокими. С принятием во внимание того факта, что на Дальнем Востоке активно осваиваются новые промышленные сектора и открываются все новые предприятия, уже к середине следующей десятилетки здесь могут зафиксировать заметный дефицит рабочей силы и, прежде всего, квалифицированных специалистов.