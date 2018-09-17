Главу села Поярково выберут в декабре

В текущем году выборы в Амурской области пройдут еще трижды. В ноябре должны выбрать главу города Свободного и села Натальино. В декабре пройдут выборы главы Пояркова.

Они были запланированы на 9 сентября, однако голосование отменили, так как три кандидата – два самовыдвиженца и представитель «Единой России» – сняли свои кандидатуры. В списке претендентов остался только действующий глава сельсовета, представитель КПРФ Евгений Магаляс. При этом выборы в Поярковский совет народных депутатов состоялись.

«Снялись эти кандидаты и отменяют выборы главы сельсовета, но, когда была произведена такая большая работа с населением, народ опять как-то воспрял, поверил и в итоге восемь депутатов от партии коммунистов, два самовыдвиженца – это те люди, которые за население и за партию», – сказал депутат Поярковского сельского совета Владимир Пинега.

Перед выборами, в начале сентября, прокуратура Михайловского района обнародовала информацию, что глава сельсовета Пояркова Евгений Магаляс помогал бизнесу своих родственников. В муниципальном предприятии заключали договоры с фирмами, которые принадлежали членам семьи главы. Предписание прокуратуры с требованием устранить нарушения направили в администрацию села. Будут ли в Пояркове устранять нарушения антикоррупционного законодательства, пока не ясно.

«Это все было до того, как Магаляс стал главой. То есть это было не так, что он стал главой и начал расставлять своих родственников», – уверена бывший кандидат в губернаторы Амурской области и в депутаты Госдумы РФ Татьяна Ракутина.