«ИрАэро» будет выполнять авиарейсы между Благовещенском и Хабаровском

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В зимнем расписании аэропорта Благовещенска возобновится маршрут Хабаровск – Благовещенск – Хабаровск. Рейсы станет выполнять авиакомпания «ИрАэро».

Перевозчик приступит к перелетам 29 октября 2018 года. Продлятся они до 24 марта 2019 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах типа CRJ-200 (50 посадочных мест), в понедельник и пятницу. Стоимость билетов составит от 8 300 рублей. Отмечается, что продажа уже открыта.

Работа по формированию зимнего расписания аэропорта Благовещенска продолжается.