Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:21 0

«ИрАэро» будет выполнять авиарейсы между Благовещенском и Хабаровском

«ИрАэро» будет выполнять авиарейсы между Благовещенском и Хабаровском
Фото: ato.ru

В зимнем расписании аэропорта Благовещенска возобновится маршрут Хабаровск – Благовещенск – Хабаровск. Рейсы станет выполнять авиакомпания «ИрАэро».

Перевозчик приступит к перелетам 29 октября 2018 года. Продлятся они до 24 марта 2019 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах типа CRJ-200 (50 посадочных мест), в понедельник и пятницу. Стоимость билетов составит от 8 300 рублей. Отмечается, что продажа уже открыта.

Работа по формированию зимнего расписания аэропорта Благовещенска продолжается.

Просмотров всего: 428

#транспорт


Происшествия 10

Водителю и пассажиру, напавшим на сотрудников ГИБДД, грозит ответственность
Общество 8

В Благовещенске начинает работу новый светофор
Происшествия 3

Ночью в Благовещенске от огня пострадали два автомобиля, возможен поджог
Происшествия 1

В Благовещенске грузовик уронил на дорогу часть груза (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь