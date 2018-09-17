В Приамурье завершилось расследование жестокого убийства двух мужчин

Фото: amur.sledcom.ru

В Приамурье следователи закончили расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух жителей Благовещенска. Обвиняемыми по делу проходят двое других мужчин. Они застрелили своих оппонентов, а тела спрятали в металлической емкости.

Согласно материалам уголовного дела, 31-летний мужчина, который впоследствии стал обвиняемым по делу, в 2013 году познакомился с двумя жителями Благовещенска – 1980 и 1982 годов рождения. Вместе они занялись незаконной деятельностью – изготовлением и реализацией цветного металла – латуни под видом самородного золота.

Во второй половине 2017 года между ними возник конфликт. Как сообщает СУ СКР по Амурской области, мужчина решил прекратить эту деятельность, однако его товарищи-благовещенцы с этим не согласились.

Мужчина в своих показаниях сообщил, что благовещенцы неоднократно наносили ему побои, угрожали причинением вреда здоровью – как ему самому, так и его близким. Тогда он решил пойти на убийство.

Чтобы воплотить свой замысел, мужчина привлек знакомого – ранее неоднократно судимого за хищения жителя Сковородина. В декабре 2017 года на окраине Благовещенска он арендовал гараж и приобрел металлическую емкость, которую перевез в один из автомобильных боксов, расположенных на севере областного центра, приготовил для себя и подельника два охотничьих ружья и патроны.

По данным следствия, на вечер 26 декабря 2017 года была запланирована встреча с благовещенцами. Сообщники заранее приехали в обусловленное место – в автомобильный бокс. Один из них с ружьем, заряженным картечью, спрятался в кабине стоявшего там грузового автомобиля, а второй поехал за жертвами. На автомобиле одного из потерпевших все трое приехали на территорию производственной базы, где находился автомобильный бокс, зашли внутрь, где обидчиков и застрелили. В результате полученных ранений обе жертвы скончались на месте преступления.

После убийства злоумышленники поместили тела в металлическую емкость, ее перевезли в арендованный гараж. Чтобы скрыть следы преступления, автомобиль одного из погибших они отогнали в район пересечения улиц 50-летия Октября и Почтовой. Там машину оставили возле одного из домов.

27 декабря 2017 года родственники погибших обратились в полицию по факту их исчезновения. В тот же день был обнаружен автомобиль погибших, следователи возбудили уголовное дело.

2 января 2018 года в районе Астрахановки в Благовещенске в гаражном массиве в бочке нашли тела пропавших, а 5 января задержали подозреваемых в совершении убийства. На допросах они дали признательные показания.

Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения – заключение под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено заместителю прокурора Амурской области. В дальнейшем дело должно быть передано в суд.