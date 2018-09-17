Россиянин выкопал живой бывшей жене могилу и установил надгробие с ее фото

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Житель Ханты-Мансийского автономного округа вместе с сыном выкопал могилу и установил рядом памятник с фотографией живой бывшей жены. После установки памятника, он принес к ее квартире крышку гроба.

Женщина подала на мужчину в суд, и тот обязал ответчика закопать могилу и выплатить 5000 рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Судебные приставы сообщили, что мужчина и его сын выполнили требования суда. О том, что стало причиной, не разглашается.

5 июня сообщалось, что житель Омской области случайно нашел в огороде скелет бывшего мужа своей сожительницы. Как оказалось, мужчина раскрыл убийство 20-летней давности.

Следователям женщина пояснила, что во время ссоры ударила супруга топором по голове, а затем расчленила тело и закопала на участке. Убийство было совершено в 1997 году. Соседям она рассказала, что муж уехал на заработки, сообщает «Лента.ру».