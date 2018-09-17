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17сентября
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О пустотах на космодроме Восточный могли знать до приемки объекта

О пустотах на космодроме Восточный могли знать до приемки объекта
Фото: roscosmos.ru

О пустотах, якобы недавно обнаруженных на космодроме Восточный из-за заливки некачественного бетона, руководство отрасли могло знать еще до официальной приемки объекта. Но оперативных мер по их устранению тогда принято не было.

Информация о том, что под железобетонным фундаментом спецпутей мобильной башни обслуживания имеются пустоты, появилась на прошлой неделе. Изъяны появились по вине компании «Спецстрой России», не проследившей за соблюдением технологии.

Как сообщил «Московский комсомолец» источник, близкий к ЦЭНКИ (Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры), стало известно, что перед приемкой стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» специалисты ЦЭНКИ обращали внимание руководства космической отрасли на допущенный брак, однако запуск первой ракеты-носителя с тремя спутниками в апреле 2016 года откладывать не стали. Между тем, по словам экспертов отрасли, пустоты могли привести «к перекосу башни обслуживания стартового комплекса или просадке железнодорожных путей, по которым она движется к пусковому столу, или к более худшему варианту – обрушению фундамента с имеющимися на нем конструкциями».

Однако спешка, в которой сдавался объект «к сроку», не позволяла руководству космической отрасли останавливать запуск ракеты, и оно пошло на осознанный риск.

Поскольку в декабре 2018 года с этого стартового стола планируется запустить в космос очередную ракет-носитель «Союз-2.1б», новая команда Роскосмоса во главе с Дмитрием Рогозиным, который не мог не знать о дефекте, все-таки решила не рисковать. Обследование стартового комплекса еще в июле провел научный центр «Эталон». Он вскрыл дефекты фундамента под рельсами, выводящими ракету к башне обслуживания. По данным специалистов, диаметр пустот превышает ширину железнодорожного полотна, проходящего над ними.

Но, как утверждают специалисты, ликвидация пустот – дело не сложное. ЦЭНКИ, взяв эту работу под свой контроль, пообещал выполнить все до 5 октября.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» должна стартовать с Восточного в декабре этого года с российским спутником «Метеор-М» № 2-2. Это будет четвертый запуск с космодрома.

Ранее отсюда успешно стартовали два «Союза-2»: 28 апреля 2016 года и 1 февраля 2018 года. Старт, произведенный 28 ноября 2017 года, окончился аварией из-за отказа разгонного блока «Фрегат», полезная нагрузка в виде двух российских спутников «Метеор» и «Бауманец», а также семи иностранных космических аппаратов была потеряна.

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#космодром #происшествия


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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Снова это волшебное слово "МОГЛО" знать... Скорее всего, НЕ ЗНАЛИ о наличии дефекта(!!!). И это бред, что боялись не успеть "к сроку", поэтому молчали и не устраняли. Представляете, чтобы было в случае "что-то пошло не так" и ракета, мягко говоря, упала "в эту пустоту"??? Да ещё и с "Первого, гражданского космодрома России".

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Не было произведено тромбование грунта..Деньги за это заплачены. Виновные не наказаны.Теперь исправлять это будет фирма с уставным капиталом 12 тысяч рублей. Зарегистрированная в хрущевке на Ломаносова. Меня терзают смутные сомнения: Пустоты там нет...И этот тендер на 4 лимона просто положат в карман.

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    2 часа назад

    Павел ФлудерскийНе было произведено тромбование грунта..Деньги за это заплачены. Виновные не наказаны.Теперь исправлять это будет фирма с уставным капиталом 12 тысяч рублей. Зарегистрированная в хрущевке на Ломаносова. Меня терзают смутные сомнения: Пустоты там нет...И этот тендер на 4 лимона просто положат в карман.


    Ага и другие сказки от Жириновского, есть там эти пустоты и их устраняют

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад

    58 статья ....

    58-14. Контрреволюционный саботаж, то есть сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленное небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительства и деятельности государственного аппарата влечет за собой лишение свободы на срок не ниже одного года, с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — расстрела с конфискацией имущества.

  • full

    full
    31 минута назад

    Стилет

    58 статья ....

    58-14. Контрреволюционный саботаж, то есть сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленное небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительства и деятельности государственного аппарата влечет за собой лишение свободы на срок не ниже одного года, с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — расстрела с конфискацией имущества.



    Путин идеально подходит под эту статью.

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