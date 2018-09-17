О пустотах на космодроме Восточный могли знать до приемки объекта

Фото: roscosmos.ru

Информация о том, что под железобетонным фундаментом спецпутей мобильной башни обслуживания имеются пустоты, появилась на прошлой неделе. Изъяны появились по вине компании «Спецстрой России», не проследившей за соблюдением технологии.

Как сообщил «Московский комсомолец» источник, близкий к ЦЭНКИ (Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры), стало известно, что перед приемкой стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» специалисты ЦЭНКИ обращали внимание руководства космической отрасли на допущенный брак, однако запуск первой ракеты-носителя с тремя спутниками в апреле 2016 года откладывать не стали. Между тем, по словам экспертов отрасли, пустоты могли привести «к перекосу башни обслуживания стартового комплекса или просадке железнодорожных путей, по которым она движется к пусковому столу, или к более худшему варианту – обрушению фундамента с имеющимися на нем конструкциями».

Однако спешка, в которой сдавался объект «к сроку», не позволяла руководству космической отрасли останавливать запуск ракеты, и оно пошло на осознанный риск.

Поскольку в декабре 2018 года с этого стартового стола планируется запустить в космос очередную ракет-носитель «Союз-2.1б», новая команда Роскосмоса во главе с Дмитрием Рогозиным, который не мог не знать о дефекте, все-таки решила не рисковать. Обследование стартового комплекса еще в июле провел научный центр «Эталон». Он вскрыл дефекты фундамента под рельсами, выводящими ракету к башне обслуживания. По данным специалистов, диаметр пустот превышает ширину железнодорожного полотна, проходящего над ними.

Но, как утверждают специалисты, ликвидация пустот – дело не сложное. ЦЭНКИ, взяв эту работу под свой контроль, пообещал выполнить все до 5 октября.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» должна стартовать с Восточного в декабре этого года с российским спутником «Метеор-М» № 2-2. Это будет четвертый запуск с космодрома.

Ранее отсюда успешно стартовали два «Союза-2»: 28 апреля 2016 года и 1 февраля 2018 года. Старт, произведенный 28 ноября 2017 года, окончился аварией из-за отказа разгонного блока «Фрегат», полезная нагрузка в виде двух российских спутников «Метеор» и «Бауманец», а также семи иностранных космических аппаратов была потеряна.