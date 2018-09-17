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17сентября
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На ледовой арене в «Островах» пройдет хоккейный матч с участием артистов «Амурской осени»

На ледовой арене в «Островах» пройдет хоккейный матч с участием артистов «Амурской осени»

В субботу, 22 сентября, на новой ледовой арене в ТРЦ «Острова» состоится хоккейный матч с участием артистов фестиваля кино и театра «Амурская осень». По предварительной информации, на лед выйдут 12 актеров вместе с амурскими спортсменами. Поболеть за игроков можно будет бесплатно, предварительно забронировав билет.

На лед выйдут две смешанные команды, в каждой будут игроки-актеры и амурские спортсмены. Со стороны гостей фестиваля «Амурская осень» предварительно о своем участии заявили 12 человек. Среди них несколько актеров, сыгравших в хоккейном сериале «Молодежка».

В списке артистов значатся Евгений Кулик, Владислав Канопка, Макар Запорожский, Игорь Огурцов, Иван Мулин, Владислав Шкляев, Алексей Дмитриев, Андрей Фролов, Александр Морозов, Тарас Шевченко, Максим Федоров и Денис Сердюков.

«Это будут смешанные команды. Мы разделим артистов на две команды, доукомплектуем нашими хоккеистами и сделаем такой смешанный матч. Будет один матч – три периода по 15-20 минут. Из амурчан играть будут тренеры детской спортивной школы, воспитанники детской спортивной школы. В каждой команде будет по 10 человек – 5 артистов и 5 наших хоккеистов, плюс вратарь. Возможно будет два вратаря. Хоккеисты будут играть с заменами, чтобы все наигрались», – рассказал Михаил Лапин, генеральный директор регионального центра спортивной подготовки, президент федерации хоккея города Благовещенска.

Будучи организатором матча, Михаил Лапин сам выйдет на лед в качестве игрока. Матч состоится в субботу, 22 сентября, в 19:00 на ледовой арене в «Островах». Попасть на него можно бесплатно. Однако для этого необходимо предварительно забронировать себе место. Сделать это можно на официальном сайте ТРЦ – там появится специальная кнопка. По словам представителей центра, заказывать места можно с вечера понедельника, 17 сентября.

Подобный хоккейный матч в рамках фестиваля «Амурская осень» проводится второй год подряд. В 2017 году в составе одной из команд играл экс-губернатор Приамурья Александр Козлов. Тогда игра проходила на стадионе «Спартак». В этот раз ледовый бой развернется на новой арене, которую торжественно открыли в минувшее воскресенье.

«Хотелось бы, чтобы это мероприятие стало традиционным», – высказал пожелание Михаил Лапин.

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#Амурская осень #спорт


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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Форму им за счет городского бюджета приобретут.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Козлова нет, теперь все сложно будет в хоккее особенно с деньгами))

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