Влюбленные поженились после шестидесятилетней разлуки

Фото: mirtesen.ru

Влюбленные британцы Эрик (Eric) и Элейн (Elaine), которые расстались более 60 лет назад, нашли друг друга в Facebook и поженились. В детстве родители запретили общаться им друг с другом.

Когда Эрик учился в седьмом классе, он влюбился в подругу своей старшей сестры. О том, что он влюблен в Элейн, не знал никто, так как мальчик комплексовал из-за разницы в возрасте. Мать мальчика однажды нашла у сына фотографию Элейн и запретила общаться с девочкой из-за юного возраста обоих.

После школы Эрик и Элейн потеряли связь и не общались около 60 лет. Однако все изменилось, когда они обнаружили друг друга в социальных сетях. «Если бы не Facebook, мы бы никогда не нашли друг друга», – заявил Эрик.

Через некоторое время после воссоединения влюбленные решили пожениться, выбрав для церемонии ту же школу, в которой они учились в юности. Сегодня это здание занимает общественный центр для проведения мероприятий, сообщает «Лента.ру».