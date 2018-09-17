Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:33 0

Влюбленные поженились после шестидесятилетней разлуки

Влюбленные поженились после шестидесятилетней разлуки
Фото: mirtesen.ru

Влюбленные британцы Эрик (Eric) и Элейн (Elaine), которые расстались более 60 лет назад, нашли друг друга в Facebook и поженились. В детстве родители запретили общаться им друг с другом.

Когда Эрик учился в седьмом классе, он влюбился в подругу своей старшей сестры. О том, что он влюблен в Элейн, не знал никто, так как мальчик комплексовал из-за разницы в возрасте. Мать мальчика однажды нашла у сына фотографию Элейн и запретила общаться с девочкой из-за юного возраста обоих.

После школы Эрик и Элейн потеряли связь и не общались около 60 лет. Однако все изменилось, когда они обнаружили друг друга в социальных сетях. «Если бы не Facebook, мы бы никогда не нашли друг друга», – заявил Эрик.

Через некоторое время после воссоединения влюбленные решили пожениться, выбрав для церемонии ту же школу, в которой они учились в юности. Сегодня это здание занимает общественный центр для проведения мероприятий, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 279

#жизнь


В России и мире

Россиянин выкопал живой бывшей жене могилу и установил надгробие с ее фото
В России и мире

Уфологи предсказали конец света 19 сентября
Культура 2

Названа предварительная дата открытия ледовой арены в «Островах» для всех желающих
Происшествия 4

В Приамурье спасатели помогли мужчине, который поехал за ягодами и пропал
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь