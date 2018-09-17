Из Приамурья в Китай пытались незаконно вывезти три тонны пиломатериалов

Фото пресс-службы Благовещенской таможни

Около трех тонн незадекларированных пиломатериалов (брус пихты) обнаружили благовещенские таможенники при контроле товара на пароме. Судно следовало из Амурской области в Китай через пункт пропуска Поярково – Сюнькэ.

При таможенном досмотре и взвешивании выяснилось, что количество вывозимых на пароме пиломатериалов хвойных пород превышает заявленное в декларации. Вместо задекларированных 118 тонн в Китай вывозилась 121 тонна бруса и обрезной доски.

По данному факту в отношении организации-экспортера было возбуждено дело об административном правонарушении. До решения суда пиломатериалы переданы на ответственное хранение, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни. Виновнику грозит административный штраф.