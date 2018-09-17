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17сентября
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сегодня, 15:10 5

Из Приамурья в Китай пытались незаконно вывезти три тонны пиломатериалов

Из Приамурья в Китай пытались незаконно вывезти три тонны пиломатериалов
Фото пресс-службы Благовещенской таможни

Около трех тонн незадекларированных пиломатериалов (брус пихты) обнаружили благовещенские таможенники при контроле товара на пароме. Судно следовало из Амурской области в Китай через пункт пропуска Поярково – Сюнькэ.

При таможенном досмотре и взвешивании выяснилось, что количество вывозимых на пароме пиломатериалов хвойных пород превышает заявленное в декларации. Вместо задекларированных 118 тонн в Китай вывозилась 121 тонна бруса и обрезной доски.

По данному факту в отношении организации-экспортера было возбуждено дело об административном правонарушении. До решения суда пиломатериалы переданы на ответственное хранение, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни. Виновнику грозит административный штраф.

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#Китай #происшествия #таможня


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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    3 часа назад

    Конечно, еже ли незаконно,это плохо. Но законно выводят в тысячи раз больше, по бросаем ценам...

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    Конечно, еже ли незаконно,это плохо. Но законно вывозят в тысячи раз больше, по бросовым ценам...

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    с каких пор пиломатериал в тоннах вывозить стали, а не в кубах?

  • physic1

    physic1
    6 минут назад

    Ай яй яй яй яй...............!

  • physic1

    physic1
    6 минут назад

    Ай яй яй яй яй...............!

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