Водителю и пассажиру, напавшим на сотрудников ГИБДД, грозит ответственность

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Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, которым управлял мужчина 1984 года рождения. По информации правоохранителей, у него были явные признаки опьянения. Во время разбирательства из машины вышел пассажир – тоже нетрезвый. Он вел себя агрессивно, хватал сотрудника полиции за форму. На неоднократные требования полицейского прекратить противоправные действия он не реагировал, ударил инспектора по лицу.

К месту происшествия прибыл еще один наряд ДПС. Правоохранители пресекли незаконные действия агрессоров с помощью физической силы и спецсредств. В отношении водителя составлены административные материалы за управление автомобилем при нахождении в состоянии опьянения и отсутствие страховки на авто.

Машину, на которой передвигались нетрезвые скандалисты, забрали и отвезли на арестстоянку. «Материалы по факту причинения телесных повреждений полицейскому находятся в следственных органах», – сообщили в ведомстве.