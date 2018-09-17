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17сентября
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сегодня, 15:09 10

Водителю и пассажиру, напавшим на сотрудников ГИБДД, грозит ответственность

Водителю и пассажиру, напавшим на сотрудников ГИБДД, грозит ответственность
Фото: www.nsk.aif.ru

В управлении МВД России по Амурской области прокомментировали конфликт между водителем и сотрудниками полиции. Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 16 сентября в районе перекрестка улицы Василенко и Игнатьевского шоссе очевидец снял на видео задержание автомобилиста.

Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, которым управлял мужчина 1984 года рождения. По информации правоохранителей, у него были явные признаки опьянения. Во время разбирательства из машины вышел пассажир – тоже нетрезвый. Он вел себя агрессивно, хватал сотрудника полиции за форму. На неоднократные требования полицейского прекратить противоправные действия он не реагировал, ударил инспектора по лицу.

К месту происшествия прибыл еще один наряд ДПС. Правоохранители пресекли незаконные действия агрессоров с помощью физической силы и спецсредств. В отношении водителя составлены административные материалы за управление автомобилем при нахождении в состоянии опьянения и отсутствие страховки на авто.

Машину, на которой передвигались нетрезвые скандалисты, забрали и отвезли на арестстоянку. «Материалы по факту причинения телесных повреждений полицейскому находятся в следственных органах», – сообщили в ведомстве.

Просмотров всего: 1320

#закон #криминал #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    3 часа назад

    н-да уж, нападение это тебе не езда в пьяном виде, во дурак, вернее два

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Пока будет существовать алкоголь, дураки (и дуры) не кончатся.

  • Datatec

    Datatec
    3 часа назад

    точно не кончатся

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    paravis

    Пока будет существовать алкоголь, дураки (и дуры) не кончатся.



    Причем тут алкоголь? У нас что, каждый, кто увидит спиртное, напивается, садится за руль и избивает полицейских?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Если бы не было женщин, не было бы изнасилований. Предлагаю продолжить список.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Пока наше законодательство будет таким, какое оно есть в отношении нетрезвых водителей, это будет повторяться, при чём, с завидной регулярностью... Почему оружие (в случае нарушения) конфискуют, а транспортное средство (источник повышенной опасности), нет? Ответственность должна быть такой, чтобы человек БОЯЛСЯ подойти к нему (ТС) в нетрезвом состоянии, не говоря уже о том, чтобы сесть за руль.

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    полагаю необходимым привлечь к ответственности полицейского который халатно отнесся к своим обязанностям и не применил оружие по нападавшим, подверг опасности своего боевого товарища который героически связывал гражданина аккуратно расположенного на асфальте. В то время когда на страну нападает внешний враг и подымает голову "белоленточная" либеростня, человек в образе полицейского допускает в свой адрес пинки, тычки и оплеухи не понятно. В свете последних тенденций он должен вызвать на дуэль всех участников конфликта

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Полиграф, протрезвей

  • Казак

    Казак
    58 минут назад

    Мартовская Зима

    paravis

    Пока будет существовать алкоголь, дураки (и дуры) не кончатся.



    Причем тут алкоголь? У нас что, каждый, кто увидит спиртное, напивается, садится за руль и избивает полицейских?



    В каждом по разному это "зелье" открывает бескрайние возможности нашего организма и мышления. Так шта, не пейте или пейте но в меру, до стадии превращения в Халка.

  • Флегматичный

    Флегматичный
    23 минуты назад

    Кукумбер

    Полиграф, протрезвей



    Белоленточный либераст, а ведь Полиграф всё правильно сказал.

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