Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:02 0

Теплый осенний день: прогноз погоды в Приамурье на 18 сентября

Теплый осенний день: прогноз погоды в Приамурье на 18 сентября
Фото: sonnikpro.com

В Амурской области 18 сентября будет малооблачно, без осадков. Ветер подует с северо-запада, запада со скоростью 3-8 метров в секунду, днём усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура ночью составит 3…8 градусов тепла, местами по северу понижаясь до минус 3. Днем термометры покажут плюс 15…20.

В Благовещенске в этот день преимущественно ясно, без осадков. Будет дуть северо-западный умеренный ветер. Температура ночью составит плюс 5…7, днем будет около плюс 20, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 720

#погода


Общество

Без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 17 сентября
Общество 1

Похолодает до отрицательных температур: прогноз погоды в Приамурье на 17 сентября
Происшествия 3

На Китай движется супертайфун, свирепствовавший на Филиппинах
Происшествия 3

В Благовещенске начался деревопад
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь