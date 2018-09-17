Теплый осенний день: прогноз погоды в Приамурье на 18 сентября

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В Амурской области 18 сентября будет малооблачно, без осадков. Ветер подует с северо-запада, запада со скоростью 3-8 метров в секунду, днём усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура ночью составит 3…8 градусов тепла, местами по северу понижаясь до минус 3. Днем термометры покажут плюс 15…20.

В Благовещенске в этот день преимущественно ясно, без осадков. Будет дуть северо-западный умеренный ветер. Температура ночью составит плюс 5…7, днем будет около плюс 20, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL