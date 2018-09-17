Медвежата из Приамурья стали героями телепрограммы «Орел и решка» (видео)

Медвежата Миша и Маша из Зейского района Амурской области стали героями федерального телевидения. О них рассказали в эфире программы о путешествиях «Орел и решка. Россия» на телеканале «Пятница».

Съемки очередного выпуска шоу провели в Приморском крае, где располагается сафари-парк, в котором живут амурские медвежата. Зверей навестила ведущая программы Александра Власова.

Приморский сафари-парк находится в поселке Шкотово. В программе отметили, что это уникальное для России место: «Это четыре гектара леса, на которых звери живут практически на воле». Также сафари-парк представляет собой огромный реабилитационный центр для диких животных. Зверей здесь можно не только увидеть, но и гладить, кормить.

«На этой территории живут два медведя – Миша и Маша. Их привезли сюда из Амурской области. Это два бурых медведя, которые приходили каждый день на станцию железнодорожного вокзала, и люди их прикормили. А потом узнали про существование этого парка и привезли их сюда. Чтобы они здесь жили, отлично себя чувствовали и размножались», – рассказала об амурских медвежатах Александра Власова.

Также в объектив видеокамеры в сафари-парке попали знаменитые тигр Амур и козел Тимур, дальневосточный леопард, пятнистые олени.

Как сообщало Амур.инфо, Мишу и Машу прикормили железнодорожники возле станции Огорон в Зейском районе в 2017 году. Звери стали спокойно выходить к людям. Было решено изловить их и доставить в безопасное место. Сначала косолапых отвезли в Благовещенск, затем – в Дом природы села Ивановка. В дальнейшем медвежата оказались в центре реабилитации тигров, что находится в поселке Алексеевка Приморского края. И уже оттуда их доставили в Приморский сафари-парк.

Видео: телеканал «Пятница»