Уфологи предсказали конец света 19 сентября

Фото: VistaNews.ru

19 сентября Планета Х должна протаранить Землю, подведя черту под существованием Солнечной системы. Об этом заявляют уфологи всего мира.

Несбывшийся конец света 16 августа перенесен на 19 сентября. Противники науки и не думают отступать с апокалиптическими версиями гибели Земли. Сейчас «Звезда смерти» миновала Солнце, и на ее пути остается лишь «голубой шар».

Если верить теориям уфологов, то сейчас Планету Х должно быть отлично видно как в дневном, так и в ночном небе. И здесь охотникам за Нибиру есть чем ответить скептикам, ведь за последние несколько дней земляне попросту «взорвали» Сеть снимками приближающейся «Звезды смерти». На некоторых фото предвестник апокалипсиса появляется во время заката, на других днем. В большинстве случаев, Нибиру прикрывают облака, что полностью исключает вероятность обычного «блеко». Смертоносный объект сферической формы пока что пребывает в сотне миллионов километров от Земли, поэтому разглядеть его в небе можно лишь при удачном преломлении света в космосе.

Фото: bagnet.org

Как итог, сейчас довольно тяжело умышленно «поймать» Планету Х на камеру, однако с ее приближением сенсационные фото станут обыденностью, убеждают уфологи. Противники науки не ждут более активных взрывов вулканов и прочей постепенно нарастающей сейсмоактивности в преддверии апокалипсиса. Все страшные события произойдут 19 сентября, когда атмосфера вмиг растворится, океаны вскипят за считанные секунды, а от всей живности на Земле останется лишь пепел, сообщает VestaNews.ru.

Скептики не верят, что до конца света осталась всего неделя, ведь уфологи регулярно ошибаются. Однако охотники за Нибиру не сдаются, отстаивая свою теорию одним единственным доводом – ранее в Сеть не проникали снимки Планеты Х с различных уголков земного шара.