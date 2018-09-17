Конкурс антреприз «Амурской осени» открыла «Невеста напрокат»

Благовещенским зрителям показали спектакль «Невеста напрокат». Авантюрная комедия открыла конкурс антреприз «Амурской осени». Спектакль сразу вырвался в число лидеров по продажам на фестивале кино и театра.

Молодой человек Том, которого играет Вячеслав Гугиев, никак не может встретить девушку, с которой готов был бы связать свою жизнь. Ему предстоит встреча с отцом Аленом в исполнении Александра Михайлова, с которым он давно не виделся. Юноша хочет показать отцу, что у него все сложилась прекрасно – есть и работа, и невеста. Главного героя посещает гениальная мысль – невеста напрокат! Девушка (Мария Добржинская) для нужной роли нашлась. Но, впустив ее на короткое время в свой дом, главный герой понимает, что не хочет, чтобы она уходила.

Зал аплодировал и смеялся каждый раз. Легкая и светлая, пронизанная тонким юмором и иронией, комедия пришлась по душе амурскому зрителю. В итоге все помирились. Два с половиной часа пролетели на одном дыхании, на поклоне зрители встали и кричали «браво».

«Очень приятное впечатление. Я в первый раз на "Амурской осени" и буду ходить теперь на нее каждый год. Актеры выложились на "пятерочку", сюжет очень интересный. Драма жизни разрулилась, и хорошо, что все закончилось хорошо. Очень приятно было смотреть на Александра Михайлова», – рассказала зрительница Виктория Кильчанская.

На улице актеры с удовольствием общались с поклонниками и фотографировались со всеми желающими. «У вас невероятно теплый зритель. Мы очень волновались, так как спектакль участвовал в конкурсе. Перед показом спектакль пришлось немного повспоминать – в последний раз мы его играли в мае этого года, хотя постановке четыре с половиной года», – поделилась актриса Юлия Такшина. Артистка рассказала, что 17 сентября спектакль улетает на Сахалин. С собой артисты увезут частичку амурского тепла и подарки, которые получили участники фестивального «Пролога».

Подробно о спектакле и о том, что подарили артистам их амурские поклонники, – в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».