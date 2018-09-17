Вынесен приговор экс-руководителю амурских судебных приставов Гришину (видео)

Благовещенский городской суд вынес приговор Алексею Гришину – бывшему главному судебному приставу Амурской области. Его признали виновным в инкриминируемых деяниях. Гришин должен будет выплатить крупный штраф – 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского суда, также был вынесен приговор двум подчиненным Гришина – Владимиру Бондареву и Александру Хитрину. Их признали виновными и наказали штрафами в размере 150 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно.

Также с Гришина, Бондарева и Хитрина должны взыскать «в солидарном порядке» 12 145 рублей в пользу УФССП России по Амурской области – в счет возмещения причиненного материального ущерба. Также «в солидарном порядке» в пользу УФССП России по Амурской области в счет возмещения ущерба суд постановил взыскать с Гришина и Бондарева 26 620 рублей. Данный приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток.

Алексей Гришин обвинялся органами следствия и прокуратуры в двойной растрате, то есть в хищении вверенного ему имущества с использованием служебного положения. Кроме того, следствие и прокуратура полагали, что Гришин совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов УФССП России по Амурской области. Владимир Бондарев и Александр Хитрин совершили пособничество в растрате. Бондарев также выступил в качестве подстрекателя к совершению Гришиным преступления.

В феврале 2017 года заместитель начальника УФССП России по Амурской области Владимир Бондарев использовал служебный автомобиль Toyota Land Cruiser для поездки по личным делам в Завитинский район Амурской области. За рулем находился водитель управления В. Широких.

Во время поездки Бондарев и Широких попали в ДТП. Служебный автомобиль оказался поврежден, его восстановлением за свой счет занялся Бондарев. На ремонт ушло 39 тысяч рублей. Чуть позже Бондарев предложил Гришину выдать необоснованную премию водителю Широких, а полученные деньги – использовать в качестве возмещения за ремонт автомобиля. В итоге ведомство понесло необоснованные расходы в размере 26 610 рублей.

В марте 2017 года и.о. начальника УФССП России по Амурской области Гришин, используя свое служебное положение, поручил заместителю Бондареву подготовить служебную записку о премировании сотрудника управления, но средства не перечислять, а приобрести на них во Владивостоке морепродукты. Это поручение Бондарев переадресовал начальнику отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов УФССП России по Амурской области Хитрину. Ему было поручено премировать сотрудника, а затем изъять у него средства и передать руководителю. Сумма поощрения за счет средств фонда оплаты труда составила 12 145 рублей.

В настоящее время Алексей Гришин не проживает в Амурской области. Он перебрался в Казань и руководит юридической компанией.

Видео: Благовещенский городской суд