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17сентября
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сегодня, 13:00 4

Благовещенская детская поликлиника № 4 закрывается на капремонт

Благовещенская детская поликлиника № 4 закрывается на капремонт
Фото: dgkbamur.rezerford.ru

В начале следующей недели, с 24 сентября, на капитальный ремонт закрывается детская поликлиника № 4. На работы выделил средства областной бюджет Приамурья. Проходить врачей и сдавать анализы маленьким пациентам временно придется в других местах.

На капитальный ремонт 4-й детской поликлиники было выделено 17 171 973 рубля из областного бюджета в рамках федеральной программы «Бережливая поликлиника». В будущем в рамках данной программы планируется аналогичная работа по другим поликлиникам.

Ремонтные работы в поликлинике № 4 планируется завершить в декабре текущего года. Помимо ремонта, для медучреждения приобретут мебель, новое оборудование и инструментарий согласно стандартам оказания помощи детям. Все это будет сделано с целью создания комфортных условий пребывания пациентов и оказания качественной и своевременной медицинской помощи детям. Такова информация главного врача детской городской больницы, которой подчиняются все детские поликлиники города.

На время ремонтных работ маленьких пациентов будут принимать в других помещениях. Подробную информацию подготовила администрация лечебного учреждения. По их данным, участковые врачи станут вести прием рядом с четвертой поликлиникой – на втором этаже КИЗа ( кабинета инфекционных заболеваний) по живой очереди по расписанию участков.

Такие специалисты, как невролог, окулист, хирург, лор, уролог, гинеколог и психиатр будут принимать в стационаре детской городской больницы (ДГБ) на первом этаже. Вход располагается в первом от шлагбаума подъезде.

Аллерголог, иммунолог, гематолог, эндокринолог, пульмонолог и гастроэнтеролог будут принимать в детской поликлинике № 1: улица Дьяченко, 2В.

Записаться к специалистам можно по телефону электронной регистратуры: 77-07-03, в будние дни с 7:30 до 17:00, в субботу – с 7:30 до 13:00. Также доступна запись через портал госуслуг.

Часть анализов можно сдать на первом этаже стационара детской городской больницы ежедневно с 8:00 до 11:00 часов, часть – на втором этаже КИЗа в процедурном кабинете, кроме вторника и четверга.

Врачебный контроль для оформления справок по освобождению от физкультуры будет проходить по адресу: улица Политехническая, 38, в 4-м кабинете детской поликлиники № 3, с 8:00 до 14:00 часов.

На ортоптическое лечение глаз по талонам примут в 11-м кабинете детской поликлиники № 1: Институтская, 2.

Массаж будут делать на третьем этаже ДГБ. Там же временно разместится администрация поликлиники.

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#дети #здоровье


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Комментарии
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  • Светлица

    Светлица
    44 минуты назад

    Амуринфо спасибо за информацию !!!! До поликлиники дозвониться нереально

  • true_rus

    true_rus
    19 минут назад

    лето красное пропело

  • Noir

    Noir
    16 минут назад

    Расскажите лучше ситуацию с детским кардиологом. Он остался один на весь город, попасть не реально стало к нему. Например, в первой детской поликлинике талоны выдают только по понедельникам и их всего 6 шт.

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