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17сентября
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Жительница Тынды разыскивает парня, пропавшего в начале июля

Жительница Тынды разыскивает парня, пропавшего в начале июля

Амурчанка, живущая в Тынде, пытается разыскать своего молодого человека. В июне текущего года он поехал в Москву работать на стройке. Последний раз на связь парень выходил 2 июля. По информации родственников, он может находиться в Благовещенске.

«Помогите распространить! Пропал парень, зовут Александр. На момент исчезновения находился в Москве. Последний раз на связь выходил 2 июля, больше от него вестей нет. Если кто-то что-то знает, пожалуйста, сообщите! Его разыскивают семья и друзья. Будем благодарны за любую информацию. Ищем везде, но, говорят, что видели его в Благовещенске», – обращаются родственники пропавшего.

По словам Оксаны, по поводу розыска парня она обращалась в полицию Москвы, но безрезультатно.

Молодого человека зовут Александр Беляев, ему 28 лет. Рост около 160 сантиметров, глаза зеленые, волосы темные, короткие, на левом плече есть татуировка в виде надписи. Всем, кто видел Александра или знает, где он может находиться, Оксана просит позвонить ей или маме Александра по номерам: +7-914-610-01-79, +7-924-340-41-09.

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