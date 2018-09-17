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17сентября
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сегодня, 12:08 2

Названа предварительная дата открытия ледовой арены в «Островах» для всех желающих

Названа предварительная дата открытия ледовой арены в «Островах» для всех желающих

В ТРЦ «Острова» озвучили предварительную дату открытия новой ледовой арены для всех желающих. Планируется, что опробовать лед можно будет уже в среду, 19 сентября. На неделе почти все время работы катка уже расписано: с шести часов утра и до часа ночи на арене будут тренироваться хоккеисты и фигуристы. Однако несколько часов ежедневно выделят и для свободного катания.

По предварительному расписанию, для свободного катания по будням каток будет открыт с понедельника по пятницу: с 18:30 до 19:15 и с 19:30 до 20:15.

По субботам и воскресеньям – с 12:00 до 13:00, а также с 13:15 до 14:15 будут проходить так называемые семейные катания для семей с детьми.

Вечерние катания в выходные дни запланированы на время с 17:00 до 17:45 и с 18:00 до 18:45.

Во время 15-минутных пауз будет проводиться подготовка льда машиной. Также в «Островах» планируют в дальнейшем проводить по пятницам часовую ледовую дискотеку с развлекательной программой, приглашением диджея, использованием светового оборудования.

По словам организаторов, они хотят, чтобы катание на коньках на новой ледовой арене стало для многих, в том числе для подростков, новым интересным времяпрепровождением.

Предварительно билет будет стоить от 100 до 200 рублей за час катания. Планируется, что прокат коньков откроется в середине октября. Поэтому пока надо приходить со своим спортивным инвентарем.

«Пока не утверждено, но мы разрабатываем системы лояльности для наших посетителей. Это будут абонементы и скидки для многодетных семей, для семейных катаний, для пенсионеров и студентов возможны скидки. Будет много разных и интересных предложений. И для коллективных заявок от школ будет выделяться определенное время. Мы в этом направлении работаем», – рассказала руководитель отдела маркетинга ТРЦ «Острова» Яна Кряжевских.

Как сообщало Амур.инфо, торжественное открытие ледовой арены состоялось в минувшее воскресенье, 16 сентября. Для зрителей приготовили праздничное шоу с участием известных российских фигуристов и артистов фестиваля кино и театра «Амурская осень». И по словам организаторов, количество желающих посмотреть шоу превысило количество мест в четыре раза.

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#жизнь #отдых


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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    для семенных катаний

    страшно даже представить :)

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    В ТРЦ «Острова» озвучили предварительную дату открытия новой ледовой арены для всех желающих.

    ....торжественное открытие ледовой арены состоялось в минувшее воскресенье, 16 сентября.



    после торжественного открытия была озвучена предварительная дата открытия для всех желающих. понятно. как бы открыли, но не совсем.

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