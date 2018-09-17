«Черные кредиторы» ответят свободой за свои действия

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Для «черных кредиторов» – компаний, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр ЦБ, – намерены ввести уголовную ответственность. Сейчас за такие нарушения предусмотрены только штрафы. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Каким будет срок заключения, пока обсуждается с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином. По мнению экспертов, наказание должно составлять от двух до пяти лет лишения свободы, сообщают «Известия».

Законопроект, вводящий для «черных кредиторов» уголовную ответственность, разработают в осеннюю сессию, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас максимальное наказание за незаконную выдачу кредитов населению – штрафы в размере 300–500 тысяч рублей.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что за январь-июнь 2018 года регулятор выявил 1 890 организаций, осуществлявших нелегальное кредитование. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных «черных кредиторов» увеличилось более чем в два раза. При этом за весь 2017 год ЦБ обнаружил 1 374 такие компании, в 2016 году – 1 378, в 2015-м – 720.

Основная опасность для граждан от «черных кредиторов» – это завышенные ставки, по которым быстро образуется огромная задолженность. Существующие схемы (например, с использованием «временного» залога квартиры в обеспечение выданного займа) всё чаще приводят к отъему имущества должников, минуя определенные законом обязательные процедуры. Такие компании действуют вне правового поля, регулярно и массово нарушая права заемщиков, не брезгуя выбиванием долгов и имущества, активно применяя шантаж и вымогательства. Условия в договорах «нелегальных кредиторов» прописаны двусмысленно и порой с явной целью незаконно завладеть имуществом граждан, говорят эксперты.

Чтобы не стать жертвой «черных кредиторов», в первую очередь следует внимательно относиться к предложениям по займу, брать их только в самых крайних случаях. Во-вторых, имеет смысл проверить, находится ли организация, предлагающая заём, в специальном реестре на сайте Банка России. Если организации в нем нет, пользоваться ее услугами не рекомендуется. В-третьих, нужно внимательно ознакомиться с условиями договора и убедиться в отсутствии скрытых комиссий, четком отражении сроков и условий возврата займа, советуют специалисты.