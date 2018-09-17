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17сентября
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В рамках «Амурской осени» в Благовещенске открывается несколько выставок

В рамках «Амурской осени» в Благовещенске открывается несколько выставок

17 сентября в 17:00 в Амурском областном краеведческом музее Благовещенска открывается несколько новых выставок. Экспозиции организованы в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень».

Выставка «Театр на плечиках» (Москва) познакомит горожан с уникальной коллекцией театральных костюмов, которая создавалась в течение 15 лет для показов и дипломных спектаклей студентов театральных вузов. Коллекция предоставлена Татьяной Павловой, директором фестиваля-конкурса телевизионного творчества студентов технических университетов «Телезачет», арт-директором Открытого российского фестиваля кино «Киношок», членом оргкомитета фестиваля «17 мгновений».

Татьяна Павлова работала в сфере кинообразования (ВГИК, Академия медиаиндустрии), курировала творческие мастерские для актерских и режиссерских групп, в программу обучения которых входила подготовка спектаклей. Чтобы придать им профессиональную форму, Татьяна задумала и успешно реализовала новый для себя вид творчества – создание театральных костюмов. В результате сложилась коллекция из более чем 50 костюмов, большая часть которых (около 30) будет представлена амурскому зрителю, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.

Также открывается персональная выставка китайского художника Ван Литина, творческой манере которого свойственны утонченная дерзость и изощренная простота. Экспозиция приедет из китайского Харбина.

Творчество Ван Литина одновременно является традиционным и современным, глубоко национальным и общемировым. Этот феномен объясняется как внешними факторами, например, той восприимчивостью ко всему мировому опыту, которую демонстрирует современный Китай, так и личными качествами художника – его талантом, характером и бесценным опытом. Этот опыт Ван Литин приобрел благодаря работе на телевидении, участию в оформлении различных шоу и церемоний, владению мультимедиа-технологиями.

Выставка «Космос далекий и близкий» представит около 40 произведений (живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) амурских художников: народного художника России Александра Тихомирова (1956-2017 годы), Николая Савченко, Александра Гассана, Евгения Зверева, Алексея Сидорова, Виктора Кузнецова, Павла Егорова и других.

«Тема космоса: его покорение и освоение, космические полеты и возможная встреча с другим, инопланетным разумом – не новая, но изображенные фантастические миры, загадочные далекие планеты, пробуждая воображение, помогут посетителям необычной выставки посмотреть на мир другими глазами, соединить реальность и иллюзию», – отмечают в пресс-службе амурского минкульта.

Выставки продолжат работу до 28 сентября.

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#Амурская осень #культура


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