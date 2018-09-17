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17сентября
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сегодня, 11:33 6

В центре Благовещенска разбили дверцу общественного книжного шкафа

В центре Благовещенска разбили дверцу общественного книжного шкафа

В Благовещенске неизвестные разбили стеклянную дверь общественного книжного шкафа. Он стоит возле Общественно-культурного центра почти три года. За это время шкаф второй раз подвергся нападению вандалов.

«Прошлым вечером я принесла книги в шкаф и увидела, что разбито стекло на двери. Очевидно, это делалось намеренно», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» одна из инициаторов проекта книгообмена Светлана Казачинская. Обращаться в полицию Светлана Анатольевна не стала: даже если инцидент и попал в объектив камеры видеонаблюдения, найти злоумышленников вряд ли получится из-за нечеткого изображения – как это было в случае с недавним повреждением скульптурной композиции «Невозмутимый кот».

Ремонт шкафа проведут самостоятельно. «Возможно, нам хватит средств, оставшихся от прошлого ремонта. В декабре прошлого года вандалы повредили шкаф – оторвали дверь, выбили стекло. Люди собрали деньги, шкаф отремонтировали. На этот раз предстоит установить, во сколько обойдется ремонт. Если денег не хватит – добавим. Корысти мы не имеем, но за общественные книжные шкафы продолжаем нести ответственность. Люди читают, приносят книги. Книгообмен в городе работает», – отметила Светлана Казачинская.

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    а как же камеры по проекту "Безопасный город", они увеличивают изображение до мелочи, насколько мне известно.Просто искать нехотят ту сороку.

  • olgaem

    olgaem
    1 час назад

    вот уроды! Ну ком это надо, зачем так делать? Дело то хорошее, нет обязательно найдутся отморозки , которым силу девать некуда

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    твари

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Может стоит написать заявление в полицию с просьбой установить в том месте камеру с хорошим разрешением? Ведь так и будут бомбить, пока не выявят.

  • Noir

    Noir
    16 минут назад

    По-любому дети и им ничего не будет.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    11 минут назад

    Недалеко , по Ленина , возле библиотеки , стоит палатка Книгообмена .

    И народу там больше . И не вандалит никто .

    А тут - ШКАФ , как же удаль молодецкую не продемонстрировать ?

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