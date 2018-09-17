В центре Благовещенска разбили дверцу общественного книжного шкафа

«Прошлым вечером я принесла книги в шкаф и увидела, что разбито стекло на двери. Очевидно, это делалось намеренно», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» одна из инициаторов проекта книгообмена Светлана Казачинская. Обращаться в полицию Светлана Анатольевна не стала: даже если инцидент и попал в объектив камеры видеонаблюдения, найти злоумышленников вряд ли получится из-за нечеткого изображения – как это было в случае с недавним повреждением скульптурной композиции «Невозмутимый кот».

Ремонт шкафа проведут самостоятельно. «Возможно, нам хватит средств, оставшихся от прошлого ремонта. В декабре прошлого года вандалы повредили шкаф – оторвали дверь, выбили стекло. Люди собрали деньги, шкаф отремонтировали. На этот раз предстоит установить, во сколько обойдется ремонт. Если денег не хватит – добавим. Корысти мы не имеем, но за общественные книжные шкафы продолжаем нести ответственность. Люди читают, приносят книги. Книгообмен в городе работает», – отметила Светлана Казачинская.