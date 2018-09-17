Шимановск обменялся детскими делегациями с китайским уездом Хума

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В рамках достигнутых в июне на Харбинском форуме договоренностей между амурским Шимановском и китайским уездом Хума прошел обмен детскими делегациями. Населенные пункты приняли у себя юных спортсменов.

С 6 по 9 сентября в Хуме побывали волейболисты и команда по спортивному туризму. Первые успешно сыграли с хозяевами, вторые поделились опытом походов и краеведения. С 11 по 14 сентября на базе детско-спортивной школы Шимановска была организована встреча с футболистами из Хумы, пишет пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Оргкомитет по проведению спортивных мероприятий сообщает, что волейболисты детско-юношеской спортивной школы Шимановска показали мастер-класс тренировочного занятия по волейболу. Спортсмены с удовольствием позанимались в боксерском зале. Были организованы соревнования по мини-футболу.

12 сентября состоялся международный турнир по мини-футболу, в котором приняли участие команды Шимановска – две, ЗАТО Циолковский и уезда Хума – по одной. Команда «Строитель» Шимановска заняла первое место, на втором – команда «Орбита» Циолковского, третье место у команды «Юность-1» Шимановска. Футболисты уезда Хума – на четвертом месте.

13 сентября прошла товарищеская встреча по мини-футболу команды «Юность-2» Шимановска с китайской командой из Хумы. На этот раз удача сопутствовала гостям. Спортсмены из КНР были награждены кубком, памятными вымпелами, статуэтками, тренеру команды подарили футбольный мяч.