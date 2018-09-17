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17сентября
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сегодня, 11:27 0

Собака загрызла пятилетнюю дочку хозяев

Собака загрызла пятилетнюю дочку хозяев
Фото: liter.kz

В Калининградской области собака насмерть загрызла пятилетнюю дочь своих хозяев. Происшествие случилось вечером 16 сентября.

«Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти девочки в поселке Рощино Гурьевского района. На место происшествия незамедлительно выехали следователи. В ходе осмотра места происшествия на теле ребенка обнаружены раны от укуса собаки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что родители девочки приобрели собаку около двух недель назад. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает GFAclaims.com.

В ноябре 2017 года две соседские собаки загрызли пенсионерку в Подмосковье. Жительница города Королева вышла из дома на прогулку, собираясь зайти в магазин за хлебом. Когда женщина не вернулась через два часа, ее муж отправился на поиски. Тело супруги он нашел на улице недалеко от дома. Врачи скорой констатировали смерть от множественных укусов и рваных ран.

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