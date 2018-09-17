Роспотребнадзор: уровни заболеваемости ОРЗ и пневмониями не превышают среднемноголетних

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Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало на своем сайте информацию об эпидемиологической обстановке в регионе за период с 10 по 16 сентября. Несмотря на приход в Приамурье холодов, ведомство отмечает, что эпидемиологическая остановка в области стабильна.

Уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями не превышают среднемноголетних. При этом в сентябре-октябре ожидается традиционный сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями негриппозной этиологии, прежде всего среди детей. Это связано с формированием детских образовательных коллективов и требует соблюдения основных мер профилактики.

Снизилась интенсивность распространения заболеваемости энтеровирусной инфекцией, однако дети по-прежнему ей болеют. Ведомство призывает амурчан продолжить соблюдать основные меры профилактики этого заболевания, не допускать детей в образовательные учреждения с любыми признаками инфекции.

Отмечается, что показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями в регионе ниже контрольного уровня в два раза. Однако необходимо продолжить соблюдать основные меры профилактики кишечных инфекций.

Активность клещей снизилась. За прошедшую неделю был зарегистрирован только один случай присоса клеща. Отмечается, что при похолоданиях активность клещей увеличивается. Поэтому необходимо продолжить соблюдение мер профилактики клещевых инфекций.