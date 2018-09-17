Юбилейный фестиваль в Сергеевке отметился рекордной тыквой

Фото: Людмила Сузун

В селе Сергеевка состоялся пятый фестиваль тыквы. Маленький юбилей традиционного мероприятия отметили рекордом. Жительница Благовещенска Наталья Домашенко представила тыкву весом в 144 килограмма и 260 сантиметров в обхвате.

Огромную тыкву, из которой вполне могла бы получиться карета для Золушки, на фестиваль в Сергеевку привезли на прицепе к джипу. Спускали гиганта на землю трое крепких мужчин. «Это тыква сорта "Атлантический гигант" – специальный сорт для рекордов, поэтому он не идет даже на корм скоту. Наталья выписывала семена, выращивала их в теплице, подкладывала доски под тыкву, чтобы она не подгнила», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» организатор фестиваля Людмила Сузун.

Наталья Домашенко, вырастившая супертыкву, получила главный приз фестиваля – поросенка Ваську.

Фестиваль тыквы с каждым годом привлекает все больше гостей. Раньше, чтобы попасть в приграничную Сергеевку, требовалось оформить пропуск. Теперь пропуск не нужен, но с собой гостям необходимо иметь паспорт с регистрацией в Амурской области. По словам организатора фестиваля, на этот раз его посетили больше тысячи человек – в основном из Благовещенска и близлежащих населенных пунктов.

«Тыквы было мало, год неурожайный, – отмечает Людмила Сузун. – Вот фермер из Ивановки привезла целый прилавок и продала все. Говорит: "Люда, у меня даже на ярмарке выходного дня такой торговли нет, как здесь!"»

В программе фестиваля – не только конкурсы тыквы и варенья, но и дефиле модной одежды.

Радиоведущий Алексей Воскобойников артистично провел аукцион, средства с которого поступили в фонд устройства парка в Сергеевке. «На аукцион представили разные лоты. Так, писательница Людмила Коротич выставила свою книгу с автографом. Я продала рецепт тыквенного пирога, который разработала сама и целых три года держала в секрете. Художница Ирина Бакуменко выставила открытку с рецептом», – перечисляет организатор фестиваля Людмила Сузун.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», парк в Сергеевке планируют обустраивать на частные средства. Проект благоустройства уже есть. С каждым годом фестиваль тыквы привлекает все больше гостей из Амурской области и других регионов.