Женщина с ребенком выпала из окна многоэтажки

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В подмосковном Орехово-Зуево произошла трагедия: 25-летняя женщина вместе с трехлетней дочерью пыталась сбежать от мужа-тирана, но сорвалась с третьего этажа. Мать с ребенком хотела спуститься из окна пятого этаже на простыне, но сорвалась.

25-летняя Екатерина с дочерью Алиной убегали от главы семейства, который регулярно их избивал. Женщина с ребенком закрылась в спальне и решила использовать последний шанс, чтобы спастись.

«Предварительно установлено, что женщина и её малолетняя дочь по связанным простыням попытались спуститься вниз из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Примерно на уровне третьего этажа женщина сорвалась и вместе с ребёнком упала на землю», – рассказали в СК Московской области.

При падении Екатерина смогла защитить дочь, приняв основной удар на себя. Сейчас она находится в реанимации, а Алина – в травматологическом отделении местной больницы. По факту случившегося проводятся проверки, сообщает Life.ru.