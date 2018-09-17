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17сентября
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сегодня, 10:05 7

В Благовещенске начинает работу новый светофор

В Благовещенске начинает работу новый светофор
Фото: ngs55.ru

17 сентября в Благовещенске начнет работу новый светофор. Электронный регулировщик расположен на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской, его переведут в рабочий режим утром.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что при проезде данного перекрестка необходимо соблюдать сигналы светофора, скоростной режим и быть предельно внимательными, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» уточнили, что вызывной светофор, который расположен напротив центрального входа в городской парк, планируется демонтировать 17 сентября.

Как сообщало Амур.инфо, в связи с обустройством нового светофора 18 сентября автобусная остановка, располагавшаяся по нечетной стороне улицы Ленина в районе расположения дома № 189, будет перенесена в район расположения дома № 191/1.

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#транспорт


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Комментарии
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  • ХитрыйЛис

    ХитрыйЛис
    4 часа назад

    Один вопрос: ЗАЧЕМ ОН ТАМ???

  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Чтобы выезжать с Комсомольской на Ленина налево, не? Больше и правда незачем.

  • Alisa-3

    Alisa-3
    3 часа назад

    А уберут светофор который через 100 метров? А то как-то сплошные светофоры)))

  • Визави

    Визави
    1 час назад

    Действительно. Вопрос "зачем он там?" могут задать лишь водители. А пешеходы (вроде меня) искренне рады светофору.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Для пешеходов в ста метрах от перека есть светофор.

    Но ведь пехоте надо обязательно переться через дорогу там, где это сопряжено с угрозой для жизни!

    С другой стороны, введение в строй светофора на перекрёстке, практически обесценивает пешеходный светофор у входа в ГПК.

  • виталя1979

    виталя1979
    55 минут назад

    ну почему обесценивает.И там и там будут идти.

  • Myxira

    Myxira
    52 минуты назад

    Oldlord

    С другой стороны, введение в строй светофора на перекрёстке, практически обесценивает пешеходный светофор у входа в ГПК.



    В нем был смысл, когда рядом была остановка, а с ее переносом за Комсомольскую, он, действительно, утратил свою насущность.

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