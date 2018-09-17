В Благовещенске начинает работу новый светофор

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17 сентября в Благовещенске начнет работу новый светофор. Электронный регулировщик расположен на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской, его переведут в рабочий режим утром.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что при проезде данного перекрестка необходимо соблюдать сигналы светофора, скоростной режим и быть предельно внимательными, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» уточнили, что вызывной светофор, который расположен напротив центрального входа в городской парк, планируется демонтировать 17 сентября.

Как сообщало Амур.инфо, в связи с обустройством нового светофора 18 сентября автобусная остановка, располагавшаяся по нечетной стороне улицы Ленина в районе расположения дома № 189, будет перенесена в район расположения дома № 191/1.