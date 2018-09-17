Хабаровск может лишиться статуса столицы Дальнего Востока

Фото: www.hab.kp.ru

В Москве не хотят, чтобы главный регион в округе возглавлял представитель ЛДПР. На помощь действующему губернатору в регион направлена команда политтехнологов.

Вячеслав Шпорт на выборах 9 сентября набрал 35,62 %, его соперник от ЛДПР Сергей Фургал — 35,81%. Оба дали согласие на участие во втором туре. Источник, близкий к Кремлю, говорит, что необходимость переноса столицы возникнет в том случае, если Шпорт не выиграет во втором туре, который пройдет 23 сентября. Невозможно представить, что ЛДПР будет руководить в административном центре ДФО, добавляет он.

Тема переноса столицы во Владивосток в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и его соперничество с Хабаровском регулярно поднимается экспертами. «К проигрышу Шпорта эта тема не имеет отношения, хотя ее качали в Приморье, – считает политолог Евгений Минченко. – Шпорта спасти будет сложно, и мое мнение – лучше не спасать, поскольку он все равно будет „хромой уткой“». По мнению Минченко, значимость темы переноса столицы сильно переоценена, и население она не сильно волнует.

Второй тур губернаторских выборов уже прошел 16 сентября в Приморском крае. В нем победил единоросс Андрей Тарасенко. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, в знак протеста объявил голодовку.

23 сентября, второй тур выборов главы региона, кроме Хабаровского края, пройдет в Хакасии и Владимирской области.