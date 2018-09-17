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17сентября
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сегодня, 10:08 34

Хабаровск может лишиться статуса столицы Дальнего Востока

Хабаровск может лишиться статуса столицы Дальнего Востока
Фото: www.hab.kp.ru

В Кремле обсуждается идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», не выиграет во втором туре выборов главы региона, который намечен на 23 сентября. Об этом рассказали «Дождю» два собеседника, близких к Кремлю.

В Москве не хотят, чтобы главный регион в округе возглавлял представитель ЛДПР. На помощь действующему губернатору в регион направлена команда политтехнологов.

Вячеслав Шпорт на выборах 9 сентября набрал 35,62 %, его соперник от ЛДПР Сергей Фургал — 35,81%. Оба дали согласие на участие во втором туре. Источник, близкий к Кремлю, говорит, что необходимость переноса столицы возникнет в том случае, если Шпорт не выиграет во втором туре, который пройдет 23 сентября. Невозможно представить, что ЛДПР будет руководить в административном центре ДФО, добавляет он.

Тема переноса столицы во Владивосток в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и его соперничество с Хабаровском регулярно поднимается экспертами. «К проигрышу Шпорта эта тема не имеет отношения, хотя ее качали в Приморье, – считает политолог Евгений Минченко. – Шпорта спасти будет сложно, и мое мнение – лучше не спасать, поскольку он все равно будет „хромой уткой“». По мнению Минченко, значимость темы переноса столицы сильно переоценена, и население она не сильно волнует.

Второй тур губернаторских выборов уже прошел 16 сентября в Приморском крае. В нем победил единоросс Андрей Тарасенко. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, в знак протеста объявил голодовку.

23 сентября, второй тур выборов главы региона, кроме Хабаровского края, пройдет в Хакасии и Владимирской области.

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#выборы #российская власть


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Комментарии
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  • Pomidor

    Pomidor
    4 часа назад

    Но это конечно врядли понадобится

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    Вот это мафия... уже даже ничего не боятся. Делайте Благовещенск столицей, у нас тут выборы "как надо" постоянно проходят.

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    4 часа назад

    Noir

    Вот это мафия... уже даже ничего не боятся.



    А чего тут скрывать и бояться? Считают ЛДПРаста(и правильно делают) не компетентным вот и не хотят доверять центр ДВФО

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    Пацан в маске

    Noir

    Вот это мафия... уже даже ничего не боятся.



    А чего тут скрывать и бояться? Считают ЛДПРаста(и правильно делают) не компетентным вот и не хотят доверять центр ДВФО



    Т.е. мнения народа тут вообще никак не учитывается в этих подсчетах?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Ха-ха! Уже запугивают "пассивный" электорат байками. Какой перенос? Тоже мне Нью-Васюки)))

  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    Хабаровск не приятный град

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Видите как вопрос стоит, не могут они проигрывать честно и всё тут. Москва кормушку никому не отдаст, поэтому так решили, только на словах единая Россия включая её лидеров может работать с оппозицией, а на деле творят что хотят, и на это у них есть деньги, бюджетные естественно, административный ресурс, и плевать они хотели на всех кто против! Такие ни перед чем не остановятся ради своей выгоды. Мафия.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Tina22Хабаровск не приятный град


    Чем? Мож тогда Райчихинск? А что, Святослав его хвалит, и судьма у города чисто типичная, дальневосточная.

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    3 часа назад

    Noir

    Пацан в маске

    Noir

    Вот это мафия... уже даже ничего не боятся.



    А чего тут скрывать и бояться? Считают ЛДПРаста(и правильно делают) не компетентным вот и не хотят доверять центр ДВФО



    Т.е. мнения народа тут вообще никак не учитывается в этих подсчетах?



    Так никто и не говорит, что не отдаст кресло губернатора, он скорее всего и выиграет, идет речь о столице ДВФО, да и сам город не подходит быть столице, он прямо скажем не очень, этот вопрос и раньше рассмотреть можно было

  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    Дмитрий1

    Tina22

    Хабаровск не приятный град



    Чем? Мож тогда Райчихинск? А что, Святослав его хвалит, и судьма у города чисто типичная, дальневосточная.


    да всем, вы щас часом не перепутали меня ни с кем? вы думаете я решаю, какой город выбрать. Умора. Или вы решаете?

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    2 часа назад

    Почему именно Владивосток? Даешь столицу в Благовещенске!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Власть прогрессирующих маразматиков!

    Вот интересно, жители хабаровского края, которые голосовали в марте за Путина, как себя сейчас ощущают?

    Даже если это дез.информация, уже сейчас идет давление на избирателей со стороны власти.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Игра в наперстки всё это-суть не изменна.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Рив Норин

    жители хабаровского края, которые голосовали в марте за Путина, как себя сейчас ощущают?



    За себя сказать могу, хоть и не хабаровчанка. Дурой себя считаю! Каждый день себе говорю: "Ну и дура же ты, что за Путина голосовала(("



  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    ЛайКа
    Рив Норин

    жители хабаровского края, которые голосовали в марте за Путина, как себя сейчас ощущают?



    За себя сказать могу, хоть и не хабаровчанка. Дурой себя считаю! Каждый день себе говорю: "Ну и дура же ты, что за Путина голосовала(("





    Тут с вами сложно не согласиться, не один нормальный человек не будет голосовать за президента, который поднимает пенсионный возраст, постоянно поднимает налоги и сборы и в качестве премьера назначает алкоголика.

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    А если в Приморье все таки коммунист станет губернатором ,остаётся Благовещенск столица ДВ?)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Рив Норин

    не один нормальный человек не будет голосовать за президента.




    А тут насмешили, можно подумать мы за открытого алкаша не голосили?!



    Но не думала, что за нацика голосую



  • Sah

    Sah
    1 час назад



    По мнению Минченко, значимость темы переноса столицы сильно переоценена, и население она не сильно волнует.



    а с чего Минченко взял, что это так Кремль народ пугает?

    Кремлевские администрацию Хабары пугают, чтоб активнее на избиркомы давили, а то, понимаешь ли члены тиков и уиков боятся УК нарушать.

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Вывод напрашивается сам собой: при чем здесь - какая партия будет рулить Дальним Востоком? Что Едим Россию - только она может быть лидером и вожаком. Хотя результаты ноль и ниже плинтуса. Может ЛДПР что-то сдвинет в развитии ДВ? Слабо.

  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    И не слова о фальсификации выборов в Приморье,что ж вы,бездари ,делать будете при смене режима ?

  • Oldlord

    Oldlord
    58 минут назад



    ~~Хабаровск может лишиться статуса



    Чота я так переживаю по этому факту!

  • Myxira

    Myxira
    57 минут назад

    ay

    Ха-ха! Уже запугивают "пассивный" электорат байками.



    Шантаж и не иначе.

  • Рамзай

    Рамзай
    49 минут назад

    Не надо так хладнокровно относится к этому вопросу. Нам показывают, что ЕР - ведет и направляет. Другим таких привилегий нет. И быть не может. Хоть и ЕР ничего не может. Организовали воровскую власть и не хотят ее выпускать из своих рук.

    Посмотрим, что КПРФ в Тынде сможет сделать? Дадут ли ей это сделать или уголовкой накроют. Обещано ею много чего. Нужно выполнять. Население ждет.

  • Рамзай

    Рамзай
    46 минут назад

    Они ничего не хотят менять в нашей жизни.

    Добавили еще закон о коммерческом содержании школ и д/садов. Исчезает социальное государство. Права народа убывают в геометрической прогрессии. А богатеев не трогают. Прогрессивный налог им нельзя, пенсионный возраст поднять нам слабо, НДС поднять - тоже. Детсады и школы на плечи родителей.

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    42 минуты назад

    Тахографист

    И не слова о фальсификации выборов в Приморье,что ж вы,бездари ,делать будете при смене режима ?



    Ну какая же это фальсификация.Выборы были демократичные и проведены в соответствии с Законом.Негодование коммунистов объяснимо, но проигрывать надо уметь. Побухтят да успокоятся. Геннадий позвонит из столицы нашей необъятной Родины и скажет:"Ща,братва,хорош раскачивать" и они успокоятся. И будет кандидат от КПРФ питаться три раза в день согласно рекомендаций советских врачей-диетологов.

  • Рамзай

    Рамзай
    33 минуты назад

    Прошу пояснить: проигрывать нужно уметь или считать нужно уметь?

  • Рамзай

    Рамзай
    32 минуты назад

    Политтехнологи из Москвы зачем приехали на ДВ на второй тур выборов?

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    29 минут назад

    Рамзай

    Политтехнологи из Москвы зачем приехали на ДВ на второй тур выборов?



    Ответ:чтобы помочь выиграть выборы представителю "Единой России".

  • Флегматичный

    Флегматичный
    27 минут назад

    А никого не смущает, что во-первых, информация распространяется поганым и насквозь лживым антипрезидентским и антироссийским госдеповским "Дождем", а во-вторых, как-то мутно звучит "два собеседника, близких к Кремлю"? Это еще хлеще, чем "одна бабка сказала".

    Я уверен: 100% фэйк, чтобы люди в очередной раз кинулись власть поносить.

    В принципе, вы эту залипуху проглотили и поверили.

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    25 минут назад

    Рамзай

    Прошу пояснить: проигрывать нужно уметь или считать нужно уметь?



    Поясняю:проигрывать.

  • Oldlord

    Oldlord
    23 минуты назад

    Лысеющий полуночник

    Рамзай

    Прошу пояснить: проигрывать нужно уметь или считать нужно уметь?



    Поясняю:проигрывать.



    А выигрывать надо честно или методом "честные выборы" тоже можно?



  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    16 минут назад



    В Кремле обсуждается идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», не выиграет во втором туре выборов главы региона, который намечен на 23 сентября



    Вот так вот в наглую? Они свой народ вообще уже за быдло считают?

  • Братеев1

    Братеев1
    15 минут назад

    походу столицу надо переносить в Благовещенск или на Сахалин

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    7 минут назад

    Oldlord

    Лысеющий полуночник

    Рамзай

    Прошу пояснить: проигрывать нужно уметь или считать нужно уметь?



    Поясняю:проигрывать.



    А выигрывать надо честно или методом "честные выборы" тоже можно?



    В России возможны только честные выборы путём всенародного голосования.

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