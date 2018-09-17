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17сентября
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Якутский театр показал благовещенцам «Тёток»

Якутский театр показал благовещенцам «Тёток»

В Благовещенске продолжаются гастроли Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина (Якутия). Очередным спектаклем, который представили горожанам, стал «Тётки».

В центре сюжета – жилищный вопрос, а главные героини – две сестры-пенсионерки. Они проживают в старинном особняке в центре города, попадая в поле зрения нечистых на руку риелторов.

В якутском театре этот спектакль в 2016 году поставил режиссер из Санкт-Петербурга Владимир Голуб. Они придется по вкусу любителям комедии положений, благодаря неожиданным поворотам сюжета.

Постановка с глубоким подтекстом российских реалий разворачивалась перед благовещенским зрителем больше двух часов. Для большей правды жизни якутские актеры даже адаптировали текст, напичкав его благовещенской «географией». Зрители смотрели, верили и заражались жизнелюбием и стойкостью главных героинь.

«Главная мысль нашего спектакля – из всего можно выпутаться, надо только быть внимательным и идти до конца. И любовь, семья – это главное!» – говорит артист Михаил Мамлеев.

«Прекрасная комедия. Отдохнули! Особенно понравились эти тетки, такие настоящие. И еще полицейский, он был очень комичным. Рекомендую всем посмотреть этот спектакль, кто хочет расслабиться и посмеяться», – поделилась зрительница Юлия Соболева.

В следующий раз комедию «Тётки» покажут на сцене Амурского областного театра драмы 24 сентября в 18:30.

Подробно о прошедшем спектакле читайте в рубрике «Культпросвет».

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Комментарии
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  • Верунчик

    Верунчик
    1 час назад

    Попала на этот спектакль чисто случайно, но ни секунды не пожалела, очень комичный, сходите не пожалеете....

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