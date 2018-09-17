Экс-глава РЖД Владимир Якунин переезжает в Германию: обзор прессы

Фото: «Аргументы неделi»

Папа-миллиардер купил дочери-студентке в Шотландии особняк с садом; житель Вирджинии (США) выиграл в лотерею 10 миллионов долларов; в Петербурге мошенник-попрошайка удрал на скейтборде от горожан. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Как сообщают «Аргументы неделi», экс-глава РЖД Владимир Якунин вот-вот получит вид на жительство в Германии. Свой переезд из России он объясняет тем, что собирается сосредоточиться на работе в основанном им и находящемся в Германии институтом с названием «Диалог цивилизаций».

В конторе с громким названием работает целых 18 человек, офис находится в престижной части исторического центра Берлина. Попутно газета сообщает, что Якунин стоял у руля РЖД в течение десяти лет. За это время обзавелся, помимо всего прочего, поместьем в Подмосковье площадью 27 тысяч квадратных метров. Количество крепостных не указывается. В его доме есть шубохранилище и молельная комната.

Напишут же такое

А вот о чем рассказала «Комсомольская правда»: житель Барнаула устроился работать в фирму такси и зарабатывает там худо-бедно до 10 тысяч рублей в месяц. С этой суммы бедолага еще и платит алименты своей дочери. Однако не спешите жалеть паренька: у него есть дорогая иномарка, несколько земельных участков, домов и квартир, четыре компании, которые приносят около миллиона рублей дохода в месяц. Не Якунин, конечно, но и не бедствует. Именно это «небедствие» и позволило ему обзавестись документами о малоимущности, что позволяет значительно снизить сумму алиментов.

Полный абзац

Финансовую тему продолжает «Собеседник», рассказавший о том, что 20-летней студентке, переехавшей жить и учиться в Шотландию, не захотелось обретаться в университетском общежитии и делить со своими однокашниками тяготы самостоятельной жизни. Поэтому ее папа-миллиардер купил ей недалеко от учебного заведения особняк с садом. Для обслуживания жилья и самой студентки наняли 12 человек – повара, горничную, шофера, массажистку, будителя за занятия и т.д. Правда, речь идет о дочери индийского миллиардера. А так хотелось порадоваться за кого-нибудь из наших. Но наших там пока из-за «новичка» гоняют.

Напишут же такое

Еженедельник «Мир новостей» выдал на-гора сообщение о том, что житель Вирджинии (США) выиграл в лотерею 10 миллионов долларов. Сегодня такими заметками никого не удивишь, встречаются выигрыши и значительно крупнее, и я уже и о них не рассказываю, чтобы не расстраивать вас, но этот выигрыш заслуживает внимания по той причине, что был совершенно случайным: американец косил газон, когда начался сильный ливень. Чтобы переждать непогоду, он зашел в магазинчик, где знакомый продавец угостил его пивом, а потом уболтал купить неликвидные лотерейки. Как бы в благодарность за пивасик, американец и прикупил пару штук.

Ну вот и все. Он потом долго удивлялся тому, что его не хватил кондрат. А продавец кусает локти из-за того, что сам не купил эти лотерейки.

На посошок

Ну и завершает финансовую тему дайджест «Удивительный мир», в котором есть заметка о том, как случайный прохожий разоблачил инвалида, просившего милостыню в людном месте Санкт-Петербурга. Чтобы создать видимость отсутствия ног, хитрый попрошайка ловко поджал их и заправил в трусы – все-таки гуттаперчивый малый. Сверху надел брюки и в таком виде, усевшись на скейт, отправился давить людям на жалость.

Но один из бдительных и щепетильных прохожих полез прилюдно снимать с попрошайки брюки. Все вокруг были в шоке: мол, что еще за представление – принародно оголять несчастного?! Мошенник, поняв, что его разоблачили, удрал на своем скейтборде – он хорошо им управляет.