Без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 17 сентября

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17 сентября в Амурской области переменно облачно, без осадков. Ветер дует с северо-запада со скоростью 3-8, местами –11-16 метров в секунду. Воздух прогреется до 15...20 градусов. На севере местами пройдет небольшой дождь.

Ветер с северо-запада разгонится до 3-8, местами – до 11-16 метров в секунду. Уличные термометры покажут 10...15, по северо-востоку – не выше 5 градусов.

В Благовещенске без осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит 18...20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.