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17сентября
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Ночью в Благовещенске от огня пострадали два автомобиля, возможен поджог

Ночью в Благовещенске от огня пострадали два автомобиля, возможен поджог
Фото: smolgazeta.ru

В ночь на 17 сентября в Благовещенске на улице произошел пожар, повреждения в котором получили два автомобиля. Люди не пострадали. По мнению специалистов, возгорание случилось в результате поджога, виновника сейчас устанавливают.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, все началось с возгорания легкового автомобиля. Это произошло на улице 50-летия Октября в 02:40. Когда пожарные прибыли на место, горела передняя часть машины. В течение пяти минут открытое пламя удалось ликвидировать.

В результате пожара у авто оказались повреждены лакокрасочное покрытие, передние фары, бампер, капотная решетка, пластиковые элементы двигателя. Разрушено лобовое стекло, повреждены салон, шины передних колес. Пострадал и рядом стоящий автомобиль.

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#пожары #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • архаровец77

    архаровец77
    7 минут назад

    А кто знает по какому адресу это произошло?

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