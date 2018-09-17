Ночью в Благовещенске от огня пострадали два автомобиля, возможен поджог

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В ночь на 17 сентября в Благовещенске на улице произошел пожар, повреждения в котором получили два автомобиля. Люди не пострадали. По мнению специалистов, возгорание случилось в результате поджога, виновника сейчас устанавливают.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, все началось с возгорания легкового автомобиля. Это произошло на улице 50-летия Октября в 02:40. Когда пожарные прибыли на место, горела передняя часть машины. В течение пяти минут открытое пламя удалось ликвидировать.

В результате пожара у авто оказались повреждены лакокрасочное покрытие, передние фары, бампер, капотная решетка, пластиковые элементы двигателя. Разрушено лобовое стекло, повреждены салон, шины передних колес. Пострадал и рядом стоящий автомобиль.