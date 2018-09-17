Во втором туре губернаторских выборов в Приморье побеждает единоросс Тарасенко

Фото: ТАСС

После обработки 99,03% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья, который прошел 16 сентября, вперед вышел единоросс Андрей Тарасенко. За него проголосовали 49,02 %, или 247 396 человек. Андрей Ищенко, кандидат от КПРФ получил 48,56 %, или 245 090 голосов. Причем смена лидера произошла в самом конце подсчета голосов.

После обработки 97,87 % протоколов, по данным ЦИК, у Андрея Тарасенко было 47,11 %, или 225 448 голосов, у Андрея Ищенко – 50,37 %, или 241 026 голосов, сообщает ТАСС.

Фото : Законодательное собрание Приморского края

Как пишет РИА Новости, сначала при подсчете голосов лидировал коммунист Андрей Ищенко. Отрыв между ним и Андреем Тарасенко составлял до 8 %. Смена лидера произошла при подсчете 99,03 % бюллетеней. Тарасенко обогнал соперника на 0,5 % и набрал 49,02 %, сообщалось на сайте ЦИК. Вероятно, из-за того, в последних подсчитанных протоколах лидировал врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщил представитель регионального избиркома.

«Видимо, по данным протоколов, выросло число голосов за Тарасенко. При этом данные – предварительные, так как еще не введено 14 участков – на острове Попова и 13 – в Советском районе», – сказал он.

Утром понедельника Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. КПРФ, в свою очередь, заявила о готовности к протестам, если будет такая необходимость. «Мы пойдем до конца», – цитирует РБК пресс-секретарь партии Александра Ющенко.



Подробнее: https://primamedia.ru/news/735457/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

По итогам единого дня голосования в Приморском крае назначили второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50 процентов голосов. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко («Единая Россия») набрал в единый день голосования, 9 сентября, 46,57 %, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,64 %.

Для победы во втором туре, который прошел 16 сентября, кандидат должен набрать простое большинство голосов. 16 сентября в регионе открылись 1 329 избирательных участков, на которых работали более 10 тысяч членов избирательных комиссий, голосование проходило с 08:00 до 20:00 местного времени.