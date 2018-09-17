У Раков возникнут трудности, а Девы продвинутся на службе: прогноз на 17 сентября

Восход Солнца: 06:08

Заход Солнца: 18:40

Солнце в Деве.

Овен. Даже те идеи и мысли, которые на первый взгляд могут показаться нереальными, скоро обретут фундамент.

Телец. Активные действия конкурентов могут заставить принять ряд важных мер, влияющих на ценовую политику, что может осложнить деятельность многих бизнесменов и предпринимателей.

Близнецы. Приятный поворот давних событий ожидает сегодня представителей этого знака. Вы даже не знали, что прошлое можно не только вернуть, но и радикально изменить.

Рак. Данный период не слишком благоприятен для заключения сделок, а также подписания контрактов и договоров.

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Лев. Вам будет сложно найти общий язык не только с окружающими людьми, но и договориться с самим собой.

Дева. У Вас появится шанс повысить свой авторитет на работе. Если поможете коллегам и поделись с ними своими оригинальными идеями, то отношения сложатся превосходные.

Весы. В этот день нужно более свободно общаться со всеми, с кем вы встретитесь на жизненном пути. Не бойтесь высказывать свои мысли, давать отпор и рекламировать свои таланты.

Скорпион. Отличный день для представителей знака, которые уже заранее его распланировали. Удачно пройдут деловые встречи, конференции и финансовые сделки.

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Стрелец. Вы сконцентрируете внимание на том, что успели сделать за минувший месяц. Оказывается, вы впереди планеты всей!

Козерог. Венера усилит стремление к новым связям, в том числе любовным, которые очень быстро перерастут в интимные, но потом также внезапно исчезнут из вашей жизни.

Водолей. Этот день символизирует ложь, иллюзию, извращение истины. Он отнимет у вас спокойствие, покажет все достигнутое в неприглядном свете.

Рыбы. Этот день достаточно травмоопасный, поэтому работайте дома и отдыхайте в кругу семьи.

Астролог: Вальдемар Небоходцев